LAK - Laotisk kip
Laotisk kip er valutaen for Laos. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Laotisk kip vekselkurs er LAK til USD kursen. Valutakoden for Kips er LAK, og valutasymbolet er ₭. Nedenfor finder du Laotisk kip kurser og en valutaomregner.
Laotisk kip statistik
|Navn
|Laotisk kip
|Symbol
|₭
|Underenhed
|1/100 = Att
|Underenhedssymbol
|Att
|Top LAK konvertering
|LAK til USD
|Top LAK diagram
|LAK til USD diagram
Laotisk kip profil
|Mønter
|Ofte brugt:
Sjældent brugt: Att10, Att20, Att50
|Sedler
|Ofte brugt: ₭500, ₭1000, ₭2000, ₭5000, ₭10000, ₭20000, ₭50000, ₭100000
Sjældent brugt: ₭1, ₭5, ₭10, ₭20, ₭50, ₭100
|Centralbank
|Lao P.D.R. Bank
|Brugere
Laos
