LAK - Laotisk kip

Laotisk kip er valutaen for Laos. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Laotisk kip vekselkurs er LAK til USD kursen. Valutakoden for Kips er LAK, og valutasymbolet er ₭. Nedenfor finder du Laotisk kip kurser og en valutaomregner.

Laotisk kip statistik

NavnLaotisk kip
Symbol
Underenhed1/100 = Att
UnderenhedssymbolAtt
Top LAK konverteringLAK til USD
Top LAK diagramLAK til USD diagram

Laotisk kip profil

MønterOfte brugt:
Sjældent brugt: Att10, Att20, Att50
SedlerOfte brugt: ₭500, ₭1000, ₭2000, ₭5000, ₭10000, ₭20000, ₭50000, ₭100000
Sjældent brugt: ₭1, ₭5, ₭10, ₭20, ₭50, ₭100
CentralbankLao P.D.R. Bank
Brugere
Laos

