LAK - Laotisk kip

Laotisk kip er valutaen for Laos. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Laotisk kip vekselkurs er LAK til USD kursen. Valutakoden for Kips er LAK , og valutasymbolet er ₭. Nedenfor finder du Laotisk kip kurser og en valutaomregner.