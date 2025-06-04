MVR - Maldivisk rufiyaa
Maldivisk rufiyaa er valutaen for Maldiverne (Maldiveøerne). Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Maldivisk rufiyaa vekselkurs er MVR til USD kursen. Valutakoden for Rufiyaa er MVR, og valutasymbolet er Rf. Nedenfor finder du Maldivisk rufiyaa kurser og en valutaomregner.
Maldivisk rufiyaa statistik
|Navn
|Maldivisk rufiyaa
|Symbol
|Rufiyaa
|Underenhed
|1/100 = Laari
|Underenhedssymbol
|Laari
|Top MVR konvertering
|MVR til USD
|Top MVR diagram
|MVR til USD diagram
Maldivisk rufiyaa profil
|Mønter
|Ofte brugt: Laari1, Laari5, Laari10, Laari25, Laari50, Rufiyaa1, Rufiyaa2
|Sedler
|Ofte brugt: Rufiyaa5, Rufiyaa10, Rufiyaa20, Rufiyaa50, Rufiyaa100, Rufiyaa200, Rufiyaa500
|Centralbank
|Maldivernes Monetære Myndighed
|Brugere
Maldiverne (Maldiveøerne)
Maldiverne (Maldiveøerne)
