MVR - Maldivisk rufiyaa

Maldivisk rufiyaa er valutaen for Maldiverne (Maldiveøerne). Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Maldivisk rufiyaa vekselkurs er MVR til USD kursen. Valutakoden for Rufiyaa er MVR, og valutasymbolet er Rf. Nedenfor finder du Maldivisk rufiyaa kurser og en valutaomregner.

Vælg en valuta

Maldivisk rufiyaa statistik

NavnMaldivisk rufiyaa
SymbolRufiyaa
Underenhed1/100 = Laari
UnderenhedssymbolLaari
Top MVR konverteringMVR til USD
Top MVR diagramMVR til USD diagram

Maldivisk rufiyaa profil

MønterOfte brugt: Laari1, Laari5, Laari10, Laari25, Laari50, Rufiyaa1, Rufiyaa2
SedlerOfte brugt: Rufiyaa5, Rufiyaa10, Rufiyaa20, Rufiyaa50, Rufiyaa100, Rufiyaa200, Rufiyaa500
CentralbankMaldivernes Monetære Myndighed
Brugere
Maldiverne (Maldiveøerne)

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17715
GBP / EUR1.14660
USD / JPY156.537
GBP / USD1.34972
USD / CHF0.789709
USD / CAD1.36679
EUR / JPY184.267
AUD / USD0.670953

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%