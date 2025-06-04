MVR - Maldivisk rufiyaa

Maldivisk rufiyaa er valutaen for Maldiverne (Maldiveøerne). Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Maldivisk rufiyaa vekselkurs er MVR til USD kursen. Valutakoden for Rufiyaa er MVR , og valutasymbolet er Rf. Nedenfor finder du Maldivisk rufiyaa kurser og en valutaomregner.