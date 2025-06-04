MAD - Marokkansk dirham

Marokkansk dirham er valutaen for Marokko. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Marokkansk dirham vekselkurs er MAD til USD kursen. Valutakoden for Dirham er MAD , og valutasymbolet er MAD. Nedenfor finder du Marokkansk dirham kurser og en valutaomregner.