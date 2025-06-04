  1. Hjem
  2. Valutaencyklopædi
  3. MAD

mad
MAD - Marokkansk dirham

Marokkansk dirham er valutaen for Marokko. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Marokkansk dirham vekselkurs er MAD til USD kursen. Valutakoden for Dirham er MAD, og valutasymbolet er MAD. Nedenfor finder du Marokkansk dirham kurser og en valutaomregner.

Vælg en valuta

mad
MADMarokkansk dirham

Marokkansk dirham statistik

NavnMarokkansk dirham
SymbolDirham
Underenhed1/100 = Santim
UnderenhedssymbolSantim
Top MAD konverteringMAD til USD
Top MAD diagramMAD til USD diagram

Marokkansk dirham profil

MønterOfte brugt: Santim10, Santim20, Santim50, Dirham1, Dirham2, Dirham5
Sjældent brugt: Santim5
SedlerOfte brugt: Dirham20, Dirham50, Dirham100, Dirham200
CentralbankBank Al-Maghrib
Brugere
Marokko, Vest Sahara

Hvorfor er du interesseret i MAD?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på MAD e-mailopdateringerFå MAD kurser på min telefonFå en MAD valutadata-API til min virksomhed

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17714
GBP / EUR1.14656
USD / JPY156.551
GBP / USD1.34966
USD / CHF0.789721
USD / CAD1.36684
EUR / JPY184.282
AUD / USD0.670959

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%