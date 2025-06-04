MAD - Marokkansk dirham
Marokkansk dirham er valutaen for Marokko. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Marokkansk dirham vekselkurs er MAD til USD kursen. Valutakoden for Dirham er MAD, og valutasymbolet er MAD. Nedenfor finder du Marokkansk dirham kurser og en valutaomregner.
Marokkansk dirham statistik
|Navn
|Marokkansk dirham
|Symbol
|Dirham
|Underenhed
|1/100 = Santim
|Underenhedssymbol
|Santim
|Top MAD konvertering
|MAD til USD
|Top MAD diagram
|MAD til USD diagram
Marokkansk dirham profil
|Mønter
|Ofte brugt: Santim10, Santim20, Santim50, Dirham1, Dirham2, Dirham5
Sjældent brugt: Santim5
|Sedler
|Ofte brugt: Dirham20, Dirham50, Dirham100, Dirham200
|Centralbank
|Bank Al-Maghrib
|Brugere
Marokko, Vest Sahara
Marokko, Vest Sahara
