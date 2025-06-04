VUV - Vanuatuisk vatu

Vanuatuisk vatu er valutaen for Vanuatu. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Vanuatuisk vatu vekselkurs er VUV til USD kursen. Valutakoden for Vatu er VUV , og valutasymbolet er VT. Nedenfor finder du Vanuatuisk vatu kurser og en valutaomregner.