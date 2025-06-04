VUV - Vanuatuisk vatu
Vanuatuisk vatu er valutaen for Vanuatu. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Vanuatuisk vatu vekselkurs er VUV til USD kursen. Valutakoden for Vatu er VUV, og valutasymbolet er VT. Nedenfor finder du Vanuatuisk vatu kurser og en valutaomregner.
Vanuatuisk vatu statistik
|Navn
|Vanuatuisk vatu
|Symbol
|VT
|Underenhed
|Underenhedssymbol
|Top VUV konvertering
|VUV til USD
|Top VUV diagram
|VUV til USD diagram
Vanuatuisk vatu profil
|Mønter
|Ofte brugt: 1VT, 2VT, 5VT, 10VT, 20VT, 50VT, 100VT
|Sedler
|Ofte brugt: 100VT, 200VT, 500VT, 1000VT, 2000VT, 5000VT, 10000VT
|Centralbank
|Reservebanken i Vanuatu
|Brugere
Vanuatu
Vanuatu
