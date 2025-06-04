  1. Hjem
VUV - Vanuatuisk vatu

Vanuatuisk vatu er valutaen for Vanuatu. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Vanuatuisk vatu vekselkurs er VUV til USD kursen. Valutakoden for Vatu er VUV, og valutasymbolet er VT. Nedenfor finder du Vanuatuisk vatu kurser og en valutaomregner.

Vanuatuisk vatu statistik

NavnVanuatuisk vatu
SymbolVT
Underenhed
Underenhedssymbol
Top VUV konverteringVUV til USD
Top VUV diagramVUV til USD diagram

Vanuatuisk vatu profil

MønterOfte brugt: 1VT, 2VT, 5VT, 10VT, 20VT, 50VT, 100VT
SedlerOfte brugt: 100VT, 200VT, 500VT, 1000VT, 2000VT, 5000VT, 10000VT
CentralbankReservebanken i Vanuatu
Brugere
Vanuatu

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17730
GBP / EUR1.14630
USD / JPY156.567
GBP / USD1.34954
USD / CHF0.789569
USD / CAD1.36725
EUR / JPY184.326
AUD / USD0.670962

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%