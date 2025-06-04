  1. Hjem
SLL - Sierra Leonsk leone

Sierra Leonsk leone er valutaen for Sierra Leone. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Sierra Leonsk leone vekselkurs er SLL til USD kursen. Valutakoden for Leones er SLL, og valutasymbolet er Le. Nedenfor finder du Sierra Leonsk leone kurser og en valutaomregner.

SLL og SLE er lovligt betalingsmiddel indtil marts 2023, i overensstemmelse med ISO 4217 TILLÆG NR. 173, som blev udgivet den 23. september 2022.

Sierra Leonsk leone statistik

NavnSierra Leonsk leone
SymbolLe
Underenhed1/100 = Cent
Underenhedssymbolc
Top SLL konverteringSLL til USD
Top SLL diagramSLL til USD diagram

Sierra Leonsk leone profil

MønterOfte brugt: Le10, Le50, Le100, Le500
SedlerOfte brugt: Le1000, Le2000, Le5000, Le10000
CentralbankBank of Sierra Leone
Brugere
Sierra Leone

