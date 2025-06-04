SLL - Sierra Leonsk leone
Sierra Leonsk leone er valutaen for Sierra Leone. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Sierra Leonsk leone vekselkurs er SLL til USD kursen. Valutakoden for Leones er SLL, og valutasymbolet er Le. Nedenfor finder du Sierra Leonsk leone kurser og en valutaomregner.
SLL og SLE er lovligt betalingsmiddel indtil marts 2023, i overensstemmelse med ISO 4217 TILLÆG NR. 173, som blev udgivet den 23. september 2022.
Sierra Leonsk leone statistik
|Navn
|Sierra Leonsk leone
|Symbol
|Le
|Underenhed
|1/100 = Cent
|Underenhedssymbol
|c
|Top SLL konvertering
|SLL til USD
|Top SLL diagram
|SLL til USD diagram
Sierra Leonsk leone profil
|Mønter
|Ofte brugt: Le10, Le50, Le100, Le500
|Sedler
|Ofte brugt: Le1000, Le2000, Le5000, Le10000
|Centralbank
|Bank of Sierra Leone
|Brugere
Sierra Leone
Sierra Leone
