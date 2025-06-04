SBD - Salomonsk dollar

Salomonsk dollar er valutaen for Salomonøerne. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Salomonsk dollar vekselkurs er SBD til USD kursen. Valutakoden for Dollars er SBD , og valutasymbolet er $. Nedenfor finder du Salomonsk dollar kurser og en valutaomregner.