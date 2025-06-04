  1. Hjem
SBD - Salomonsk dollar

Salomonsk dollar er valutaen for Salomonøerne. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Salomonsk dollar vekselkurs er SBD til USD kursen. Valutakoden for Dollars er SBD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finder du Salomonsk dollar kurser og en valutaomregner.

Salomonsk dollar statistik

NavnSalomonsk dollar
Symbol$
Underenhed
Underenhedssymbol
Top SBD konverteringSBD til USD
Top SBD diagramSBD til USD diagram

Salomonsk dollar profil

Brugere
Salomonøerne

