TMT - Turkmensk manat

Turkmensk manat er valutaen for Turkmenistan. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Turkmensk manat vekselkurs er TMT til USD kursen. Valutakoden for Manater er TMT, og valutasymbolet er T. Nedenfor finder du Turkmensk manat kurser og en valutaomregner.

Turkmensk manat statistik

NavnTurkmensk manat
SymbolManat
Underenhed
Underenhedssymbol
Top TMT konverteringTMT til USD
Top TMT diagramTMT til USD diagram

Turkmensk manat profil

Brugere
Turkmenistan

