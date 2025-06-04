  1. Hjem
  2. Valutaencyklopædi
  3. BND

bnd
BND - Bruneisk dollar

Bruneisk dollar er valutaen for Brunei Darussalam. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Bruneisk dollar vekselkurs er BND til USD kursen. Valutakoden for Dollars er BND, og valutasymbolet er $. Nedenfor finder du Bruneisk dollar kurser og en valutaomregner.

Vælg en valuta

bnd
BNDBruneisk dollar

Bruneisk dollar statistik

NavnBruneisk dollar
Symbol$
Underenhed1/100 = Cent
UnderenhedssymbolCent
Top BND konverteringBND til USD
Top BND diagramBND til USD diagram

Bruneisk dollar profil

MønterOfte brugt: Cent1, Cent5, Cent10, Cent20, Cent50
SedlerOfte brugt: $1, $5, $10
CentralbankMonetære Autoritet i Brunei Darussalam
Brugere
Brunei Darussalam

Hvorfor er du interesseret i BND?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på BND e-mailopdateringerFå BND kurser på min telefonFå en BND valutadata-API til min virksomhed

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17727
GBP / EUR1.14647
USD / JPY156.508
GBP / USD1.34970
USD / CHF0.789371
USD / CAD1.36616
EUR / JPY184.252
AUD / USD0.671019

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%