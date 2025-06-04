BND - Bruneisk dollar
Bruneisk dollar er valutaen for Brunei Darussalam. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Bruneisk dollar vekselkurs er BND til USD kursen. Valutakoden for Dollars er BND, og valutasymbolet er $. Nedenfor finder du Bruneisk dollar kurser og en valutaomregner.
Bruneisk dollar statistik
|Navn
|Bruneisk dollar
|Symbol
|$
|Underenhed
|1/100 = Cent
|Underenhedssymbol
|Cent
|Top BND konvertering
|BND til USD
|Top BND diagram
|BND til USD diagram
Bruneisk dollar profil
|Mønter
|Ofte brugt: Cent1, Cent5, Cent10, Cent20, Cent50
|Sedler
|Ofte brugt: $1, $5, $10
|Centralbank
|Monetære Autoritet i Brunei Darussalam
|Brugere
Brunei Darussalam
Hvorfor er du interesseret i BND?
