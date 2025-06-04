BTC - Bitcoin

Bitcoin information

Bitcoin er en decentraliseret virtuel valuta. Denne valuta udveksles digitalt og administreres af et peer-to-peer netværk, snarere end en centralbank eller myndighed. Udbuddet af Bitcoins er automatiseret og frigivet til minedriftservere; med en grænse på 21 millioner Bitcoins, der nås inden 2140. Hver Bitcoin er et stykke kode, der har sin egen transaktionslog med tidsstempler. Mønterne opbevares i ejerens virtuelle tegnebog og kan overføres og udveksles for varer og tjenester. Transaktioner er offentlige, og selvom de er relativt anonyme, er det muligt at spore identiteter tilbage til virkelige personer. Der er debat om, hvorvidt Bitcoin skal betragtes som en valuta, en vare eller en hybrid af begge.

Risici ved brug af Bitcoins

Bitcoins er forbundet med et højt risikoniveau, da de er volatile, ikke tidstestede og i øjeblikket ikke underlagt nogen regulering eller lovgivning. Der har været hændelser, hvor online Bitcoin-tegnebog er blevet kompromitteret af hackere, hvilket førte til tyveri af Bitcoins.

Bitcoin historie

Introduceret i 2009, blev Bitcoin skabt af en udvikler eller gruppe af udviklere, der gik under pseudonymet Satoshi Nakamoto. Oprindeligt blev valutaens værdi fastsat af brugere på fora, indtil den første udvekslingsudgang blev etableret. Det er kendt som en "krypto-valuta"; hvilket betyder, at pengene og transaktionerne er sikret og kontrolleret gennem krypterede adgangskoder. Siden sin introduktion har Bitcoins fået momentum verden over, med over 1.000 handlende, der accepterer valutaen.

