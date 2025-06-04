TND - Tunesisk dinar

Tunesisk dinar er valutaen for Tunesien. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Tunesisk dinar vekselkurs er TND til USD kursen. Valutakoden for Dinarer er TND , og valutasymbolet er د.ت. Nedenfor finder du Tunesisk dinar kurser og en valutaomregner.