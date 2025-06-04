  1. Hjem
TND - Tunesisk dinar

Tunesisk dinar er valutaen for Tunesien. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Tunesisk dinar vekselkurs er TND til USD kursen. Valutakoden for Dinarer er TND, og valutasymbolet er د.ت. Nedenfor finder du Tunesisk dinar kurser og en valutaomregner.

Tunesisk dinar statistik

NavnTunesisk dinar
SymbolDinar
Underenhed
Underenhedssymbol
Top TND konverteringTND til USD
Top TND diagramTND til USD diagram

Tunesisk dinar profil

Brugere
Tunesien

