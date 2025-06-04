TND - Tunesisk dinar
Tunesisk dinar er valutaen for Tunesien. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Tunesisk dinar vekselkurs er TND til USD kursen. Valutakoden for Dinarer er TND, og valutasymbolet er د.ت. Nedenfor finder du Tunesisk dinar kurser og en valutaomregner.
Tunesisk dinar statistik
|Navn
|Tunesisk dinar
|Symbol
|Dinar
|Underenhed
|Underenhedssymbol
|Top TND konvertering
|TND til USD
|Top TND diagram
|TND til USD diagram
Tunesisk dinar profil
|Brugere
Tunesien
Tunesien
Hvorfor er du interesseret i TND?
