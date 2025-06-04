KGS - Kirgisisk som

Kirgisisk som er valutaen for Kyrgyzstan. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Kirgisisk som vekselkurs er KGS til USD kursen. Valutakoden for Soms er KGS , og valutasymbolet er лв. Nedenfor finder du Kirgisisk som kurser og en valutaomregner.