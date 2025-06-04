DOP - Dominikansk peso
Dominikansk peso er valutaen for Den Dominikanske Republik. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Dominikansk peso vekselkurs er DOP til USD kursen. Valutakoden for Pesos er DOP, og valutasymbolet er RD$. Nedenfor finder du Dominikansk peso kurser og en valutaomregner.
Dominikansk peso statistik
|Navn
|Dominikansk peso
|Symbol
|RD$
|Underenhed
|1/100 = Centavo
|Underenhedssymbol
|Centavo
|Top DOP konvertering
|DOP til USD
|Top DOP diagram
|DOP til USD diagram
Dominikansk peso profil
|Mønter
|Ofte brugt: RD$1, RD$5, RD$10, RD$25
|Sedler
|Ofte brugt: RD$20, RD$50, RD$100, RD$200, RD$500, RD$1000, RD$2000
|Centralbank
|Centralbanken i Den Dominikanske Republik
|Brugere
Den Dominikanske Republik
Den Dominikanske Republik
