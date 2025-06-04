  1. Hjem
DOP - Dominikansk peso

Dominikansk peso er valutaen for Den Dominikanske Republik. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Dominikansk peso vekselkurs er DOP til USD kursen. Valutakoden for Pesos er DOP, og valutasymbolet er RD$. Nedenfor finder du Dominikansk peso kurser og en valutaomregner.

Dominikansk peso statistik

NavnDominikansk peso
SymbolRD$
Underenhed1/100 = Centavo
UnderenhedssymbolCentavo
Top DOP konverteringDOP til USD
Top DOP diagramDOP til USD diagram

Dominikansk peso profil

MønterOfte brugt: RD$1, RD$5, RD$10, RD$25
SedlerOfte brugt: RD$20, RD$50, RD$100, RD$200, RD$500, RD$1000, RD$2000
CentralbankCentralbanken i Den Dominikanske Republik
Brugere
Den Dominikanske Republik

