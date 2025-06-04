  1. Hjem
PGK - Papua Ny Guineansk kina

Papua Ny Guineansk kina er valutaen for Papua Ny Guinea. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Papua Ny Guineansk kina vekselkurs er PGK til USD kursen. Valutakoden for Kina er PGK, og valutasymbolet er K. Nedenfor finder du Papua Ny Guineansk kina kurser og en valutaomregner.

Vælg en valuta

Papua Ny Guineansk kina statistik

NavnPapua Ny Guineansk kina
SymbolK
Underenhed1/100 = Toea
UnderenhedssymbolToea
Top PGK konverteringPGK til USD
Top PGK diagramPGK til USD diagram

Papua Ny Guineansk kina profil

MønterOfte brugt: Toea5, Toea10, Toea20, Toea50, K1
SedlerOfte brugt: K2, K5, K10, K20, K50, K100
CentralbankBank of Papua New Guinea
Brugere
Papua Ny Guinea

