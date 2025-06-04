PGK - Papua Ny Guineansk kina

Papua Ny Guineansk kina er valutaen for Papua Ny Guinea. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Papua Ny Guineansk kina vekselkurs er PGK til USD kursen. Valutakoden for Kina er PGK , og valutasymbolet er K. Nedenfor finder du Papua Ny Guineansk kina kurser og en valutaomregner.