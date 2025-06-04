PGK - Papua Ny Guineansk kina
Papua Ny Guineansk kina er valutaen for Papua Ny Guinea. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Papua Ny Guineansk kina vekselkurs er PGK til USD kursen. Valutakoden for Kina er PGK, og valutasymbolet er K. Nedenfor finder du Papua Ny Guineansk kina kurser og en valutaomregner.
Papua Ny Guineansk kina statistik
|Navn
|Papua Ny Guineansk kina
|Symbol
|K
|Underenhed
|1/100 = Toea
|Underenhedssymbol
|Toea
|Top PGK konvertering
|PGK til USD
|Top PGK diagram
|PGK til USD diagram
Papua Ny Guineansk kina profil
|Mønter
|Ofte brugt: Toea5, Toea10, Toea20, Toea50, K1
|Sedler
|Ofte brugt: K2, K5, K10, K20, K50, K100
|Centralbank
|Bank of Papua New Guinea
|Brugere
Papua Ny Guinea
Papua Ny Guinea
Hvorfor er du interesseret i PGK?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på PGK e-mailopdateringerFå PGK kurser på min telefonFå en PGK valutadata-API til min virksomhed