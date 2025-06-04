CNY - Kinesisk yuan renminbi

Tidlig valuta i Kina

Med en historie på over 3000 år eksisterede kinesisk valuta både i det gamle og det kejserlige Kina. I 1914 blev sølvdollaren etableret som den officielle valuta i Republikken Kina, med kobber-, fen- og nikkelmønter, der blev tilføjet i 1930'erne. I denne periode steg sølvets værdi, og Kina kunne ikke længere opretholde sølvstandarden. I 1935 blev en ny valuta kendt som Fǎbì udstedt.

Introduktion af Guld Yuan og Kinesisk Yuan Renminbi

Guld Yuan erstattede Fǎbì i 1948 til en kurs på 1 Guld Yuan til 3 millioner Yuan Fǎbì. Samme år blev Yuan Renminbi (ofte kaldet RMB) introduceret som en måde at hjælpe med at stabilisere de kommunistisk kontrollerede områder i fastlandskina. I 1955 fandt en revurdering sted, og en ny Yuan Renminbi blev introduceret til en kurs på 1 ny Yuan til 10.000 gamle Yuan.

Renminbi i udenlandsk valuta

Under kommandøkonomien blev den kinesiske Yuan Renminbi sat til urealistiske vekselkurser, og som følge heraf blev der indført strenge valutaretningslinjer. Da Kinas økonomi åbnede i 1978, blev Yuan Renminbi kun brugt indenlandsk, og udenlandske borgere brugte vekselcertifikater; dette førte til et stærkt sort marked. Fra 1997 til 2005 knyttede den kinesiske regering den kinesiske Yuan Renminbi til US Dollar til cirka 8,3 CNY til 1 USD. I 2005 blev en fleksibel mekanisme for vekselkurser indført, hvor RMB blev revurderet til 8,1 Renminbi per US dollar. Den kinesiske regering lancerede et pilotprogram i 2009, der tillod nogle virksomheder i Guangdong og Shanghai at udføre forretnings- og handelsaftaler med modparter i Hong Kong, Macau og udvalgte nationer. Programmet er siden blevet udvidet til alle områder af Kina og alle internationale modparter. Kina har også indgået aftaler med Australien, Japan, Thailand, Rusland og Vietnam for at tillade direkte valutahandler i stedet for at konvertere til US Dollar. Som en styret flydende valuta bestemmes Renminbis værdi af en kurv af udenlandske valutaer.