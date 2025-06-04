SVC - Salvadoransk colón
Salvadoransk colón er valutaen for El Salvador. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Salvadoransk colón vekselkurs er SVC til USD kursen. Valutakoden for Colones er SVC, og valutasymbolet er $. Nedenfor finder du Salvadoransk colón kurser og en valutaomregner.
Bemærk: Fra 2001 tillader Loven om monetær integration cirkulationen af den amerikanske dollar (USD) i Salvador med en fast vekselkurs på 8,75 colones. Colon er stadig lovligt betalingsmiddel, men det er ikke længere i cirkulation og bruges sjældent.
Salvadoransk colón statistik
|Navn
|Salvadoransk colón
|Symbol
|$
|Underenhed
|1/100 = Centavo
|Underenhedssymbol
|¢
Salvadoransk colón profil
|Mønter
|Ofte brugt: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1, $5
Sjældent brugt: ¢1, ¢2, ¢3
|Sedler
|Ofte brugt: $1, $2, $5, $10, $25, $50, $100, $200
|Brugere
El Salvador
El Salvador
