SVC - Salvadoransk colón

Salvadoransk colón er valutaen for El Salvador. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Salvadoransk colón vekselkurs er SVC til USD kursen. Valutakoden for Colones er SVC, og valutasymbolet er $. Nedenfor finder du Salvadoransk colón kurser og en valutaomregner.

Bemærk: Fra 2001 tillader Loven om monetær integration cirkulationen af den amerikanske dollar (USD) i Salvador med en fast vekselkurs på 8,75 colones. Colon er stadig lovligt betalingsmiddel, men det er ikke længere i cirkulation og bruges sjældent.

Salvadoransk colón statistik

NavnSalvadoransk colón
Symbol$
Underenhed1/100 = Centavo
Underenhedssymbol¢
Top SVC konverteringSVC til USD
Top SVC diagramSVC til USD diagram

Salvadoransk colón profil

MønterOfte brugt: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1, $5
Sjældent brugt: ¢1, ¢2, ¢3
SedlerOfte brugt: $1, $2, $5, $10, $25, $50, $100, $200
Brugere
El Salvador

