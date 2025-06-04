SVC - Salvadoransk colón

Salvadoransk colón er valutaen for El Salvador. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Salvadoransk colón vekselkurs er SVC til USD kursen. Valutakoden for Colones er SVC , og valutasymbolet er $. Nedenfor finder du Salvadoransk colón kurser og en valutaomregner.

Bemærk: Fra 2001 tillader Loven om monetær integration cirkulationen af den amerikanske dollar (USD) i Salvador med en fast vekselkurs på 8,75 colones. Colon er stadig lovligt betalingsmiddel, men det er ikke længere i cirkulation og bruges sjældent.