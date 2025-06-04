UNI - Uniswap
Valutakoden for Uniswap er UNI. Nedenfor finder du Uniswap kurser og en valutaomregner. Du kan også abonnere på vores valutanyhedsbreve med daglige kurser og analyser, læse Xe valutabloggen eller tage UNI kurser med på farten med vores Xe valuta-apps og hjemmeside.
Uniswap Information
Uniswap-protokollen er et open-source-protokol til at levere likviditet og handle ERC20-tokens på Ethereum. Det fjerner betroede mellemmænd og unødvendige former for lejeudvinding, hvilket muliggør sikker, tilgængelig og effektiv udvekslingsaktivitet. Protokollen er ikke-opgraderbar og designet til at være censurresistent. Uniswap-protokollen og Uniswap-grænsefladen blev udviklet af Uniswap Labs.
Risici ved brug af Uniswap
Kryptovalutaer er forbundet med et højt risikoniveau, da de er volatile, ikke tidstestede og i øjeblikket ikke underlagt nogen regulering eller lovgivning. Der har været hændelser, hvor online kryptovaluta-tegnebøger er blevet kompromitteret af hackere, hvilket har ført til tyveri i stor skala.
Uniswap Historie
Uniswap blev født ud af en idé foreslået i 2016 af Vitalik Buterin for en decentraliseret børs (DEX), der ville anvende en on-chain automatiseret markedsfører med visse unikke egenskaber. Et år senere begyndte Hayden Adams at arbejde på at gøre denne idé til et funktionelt produkt.
Relevante Links
For mere information opfordrer vi dig til at besøge linksene nedenfor.
Uniswap statistik
|Navn
|Uniswap
|Underenhed
|1/100 = N/A
|Underenhedssymbol
|N/A
Hvorfor er du interesseret i UNI?
Jeg vil...Få en UNI valutadata-API til min virksomhed