UNI - Uniswap

Uniswap Information

Uniswap-protokollen er et open-source-protokol til at levere likviditet og handle ERC20-tokens på Ethereum. Det fjerner betroede mellemmænd og unødvendige former for lejeudvinding, hvilket muliggør sikker, tilgængelig og effektiv udvekslingsaktivitet. Protokollen er ikke-opgraderbar og designet til at være censurresistent. Uniswap-protokollen og Uniswap-grænsefladen blev udviklet af Uniswap Labs.

Risici ved brug af Uniswap

Kryptovalutaer er forbundet med et højt risikoniveau, da de er volatile, ikke tidstestede og i øjeblikket ikke underlagt nogen regulering eller lovgivning. Der har været hændelser, hvor online kryptovaluta-tegnebøger er blevet kompromitteret af hackere, hvilket har ført til tyveri i stor skala.

Uniswap Historie

Uniswap blev født ud af en idé foreslået i 2016 af Vitalik Buterin for en decentraliseret børs (DEX), der ville anvende en on-chain automatiseret markedsfører med visse unikke egenskaber. Et år senere begyndte Hayden Adams at arbejde på at gøre denne idé til et funktionelt produkt.

Relevante Links

