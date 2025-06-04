  1. Hjem
BRL - Brasiliansk real

Brasiliansk real er valutaen for Brasilien. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Brasiliansk real vekselkurs er BRL til USD kursen. Valutakoden for Reais er BRL, og valutasymbolet er R$. Nedenfor finder du Brasiliansk real kurser og en valutaomregner.

Brasiliansk real statistik

NavnBrasiliansk real
SymbolR$
Underenhed1/100 = centavo
Underenhedssymbolcentavo
Top BRL konverteringBRL til USD
Top BRL diagramBRL til USD diagram

Brasiliansk real profil

KælenavneReal
MønterOfte brugt: centavo5, centavo10, centavo25, centavo50, R$1
SedlerOfte brugt: R$5, R$10, R$20, R$50, R$100
Sjældent brugt: R$2
CentralbankBrasiliens Centralbank
Brugere
Brasilien

