BRL - Brasiliansk real
Brasiliansk real er valutaen for Brasilien. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Brasiliansk real vekselkurs er BRL til USD kursen. Valutakoden for Reais er BRL, og valutasymbolet er R$. Nedenfor finder du Brasiliansk real kurser og en valutaomregner.
Brasiliansk real statistik
|Navn
|Brasiliansk real
|Symbol
|R$
|Underenhed
|1/100 = centavo
|Underenhedssymbol
|centavo
|Top BRL konvertering
|BRL til USD
|Top BRL diagram
|BRL til USD diagram
Brasiliansk real profil
|Kælenavne
|Real
|Mønter
|Ofte brugt: centavo5, centavo10, centavo25, centavo50, R$1
|Sedler
|Ofte brugt: R$5, R$10, R$20, R$50, R$100
Sjældent brugt: R$2
|Centralbank
|Brasiliens Centralbank
|Brugere
Brasilien
Brasilien
