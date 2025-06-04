BCH - Bitcoin Cash
Bitcoin Cash Information
Bitcoin Cash er et tilladelsesløst, åbent netværk. Det giver dig mulighed for at interagere med dine medmennesker uden indblanding. Det er decentraliseret, frivilligt og ikke-aggressivt. Efterhånden som brugen vokser, vil gamle magtstrukturer erodere, mens friske ideer blomstrer. Det kan hjælpe med at indlede den største fredelige revolution, verden nogensinde har kendt.
Risici ved brug af Bitcoin Cash
Kryptovalutaer er forbundet med et højt risikoniveau, da de er volatile, ikke tidstestede og i øjeblikket ikke underlagt nogen regulering eller lovgivning. Der har været tilfælde af online kryptovaluta tegnebøger, der er blevet kompromitteret af hackere, hvilket har ført til tyveri i stor skala.
Bitcoin Cash Historie
I 2017 var der to fraktioner af Bitcoin-tilhængere: dem, der støttede store blokke, og dem, der foretrak små blokke. Bitcoin Cash-fraktionen favoriserer brugen af sin valuta som et betalingsmiddel til handel, mens Bitcoin-tilhængerne ser Bitcoins primære brug som en værdilager. Bitcoin Cash omtales nogle gange også som Bcash.
Bitcoin Cash statistik
|Navn
|Bitcoin Cash
|Underenhed
|1/100 = N/A
|Underenhedssymbol
|N/A
