SDG - Sudansk pund
Sudansk pund er valutaen for Sudan. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Sudansk pund vekselkurs er SDG til USD kursen. Valutakoden for Pund er SDG, og valutasymbolet er ج.س.. Nedenfor finder du Sudansk pund kurser og en valutaomregner.
Sudansk pund statistik
|Navn
|Sudansk pund
|Symbol
|Pund
|Underenhed
|1/100 = Piastre
|Underenhedssymbol
|Piastre
|Top SDG konvertering
|SDG til USD
|Top SDG diagram
|SDG til USD diagram
Sudansk pund profil
|Mønter
|Ofte brugt: Piastre1, Piastre5, Piastre10, Pund20, Pund50
|Sedler
|Ofte brugt: Pund1, Pund2, Pund5, Pund10, Pund20
|Centralbank
|Centralbanken for Sudan
|Brugere
Sudan
Sudan
