  1. Hjem
  2. Valutaencyklopædi
  3. SDG

sdg
SDG - Sudansk pund

Sudansk pund er valutaen for Sudan. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Sudansk pund vekselkurs er SDG til USD kursen. Valutakoden for Pund er SDG, og valutasymbolet er ج.س.. Nedenfor finder du Sudansk pund kurser og en valutaomregner.

Vælg en valuta

sdg
SDGSudansk pund

Sudansk pund statistik

NavnSudansk pund
SymbolPund
Underenhed1/100 = Piastre
UnderenhedssymbolPiastre
Top SDG konverteringSDG til USD
Top SDG diagramSDG til USD diagram

Sudansk pund profil

MønterOfte brugt: Piastre1, Piastre5, Piastre10, Pund20, Pund50
SedlerOfte brugt: Pund1, Pund2, Pund5, Pund10, Pund20
CentralbankCentralbanken for Sudan
Brugere
Sudan

Hvorfor er du interesseret i SDG?

Jeg vil...

Abonnere på SDG e-mailopdateringerFå SDG kurser på min telefonFå en SDG valutadata-API til min virksomhed

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17735
GBP / EUR1.14655
USD / JPY156.462
GBP / USD1.34990
USD / CHF0.789656
USD / CAD1.36697
EUR / JPY184.211
AUD / USD0.671219

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%