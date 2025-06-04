SGD - Singaporeansk dollar

Valutaer i Singapore før kolonisering

Så tidligt som i det 8. århundrede e.Kr. introducerede kinesiske handelsfolk den første dokumenterede valuta på Malaccahalvøen. Da der ikke var nogen officiel valuta på det tidspunkt, brugte Singapores handelsfolk normalt spanske og mexicanske dollars. Papirpenge begyndte at dukke op på halvøen i det 18. og 19. århundrede, udstedt af private banker som Asiatic Banking Corporation, Chartered Mercantile Bank of India og The Shanghai Banking Corporation.

Singapores valuta som koloni

Som en britisk koloni begyndte Singapore at bruge Straits Dollar i 1845. Straits Dollar var koloniens officielle valuta i næsten et århundrede, indtil den blev erstattet af Malayan Dollar i 1939, med en kort afbrydelse under den japanske besættelse. I 1953 blev Malayan Dollar erstattet af Malaya og British Borneo Dollar.

Valutaen i det uafhængige Singapore

Singapore blev en uafhængig nation kendt som Republikken Singapore i 1965. Det nye land etablerede Board of Commissioners of Currency, som introducerede Singapore Dollar, med den første serie af sedler udstedt i 1967. Disse sedler blev kendt som 'Orchid' sedler og kunne veksles med den malaysiske dollar til pari indtil 1973. Valutaen var oprindeligt bundet til britiske pund med en kurs på 60 SGD til 7 GBP. Valutaen blev derefter bundet til amerikanske dollar og derefter til en vægtet kurv af valutaer. I 1985 vedtog Singapore Dollar en markedsorienteret tilgang og fik lov til at flyde, selvom den stadig blev nøje overvåget. I 2002 blev Board of Commissioners of Currency opløst, og funktionerne i bestyrelsen blev givet til Monetary Authority of Singapore.