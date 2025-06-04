  1. Hjem
HKD - Hongkongsk dollar

Hongkongsk dollar er valutaen for Hong Kong. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Hongkongsk dollar vekselkurs er HKD til USD kursen. Valutakoden for Dollars er HKD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finder du Hongkongsk dollar kurser og en valutaomregner.

I løbet af det 19. århundrede brugte Hong Kong en række udenlandske valutaer såsom indiske rupees, spanske dollars, mexicanske pesos og kinesiske mønter til daglige transaktioner. Som en britisk koloni blev der i 1825 gjort et forsøg på at standardisere valutasystemet ved at introducere sterling mønter. Denne valuta viste sig dog at være upopulær, og udenlandske mønter fortsatte med at cirkulere.

I 1863 begyndte Londons Royal Mint at udstede Hong Kong Dollar mønter. I 1935 var Hong Kong det eneste land tilbage på sølvstandarden. Under den japanske besættelse blev dollaren midlertidigt suspenderet og erstattet af den japanske militær yen. I 1945 blev Hong Kong Dollar genudstedt, knyttet til det britiske pund med en kurs på 16 HKD til 1 GBP. I 1972 blev Hong Kong Dollar genknyttet til US Dollar, med kursen der ændrede sig flere gange i løbet af de næste par årtier. I øjeblikket fungerer HKD på et knyttet valutakursregime.

Hongkongsk dollar statistik

NavnHongkongsk dollar
SymbolHK$
Underenhed1/100 = Cent
UnderenhedssymbolCent
Top HKD konverteringHKD til USD
Top HKD diagramHKD til USD diagram

Hongkongsk dollar profil

SedlerOfte brugt: HK$10, HK$20, HK$50, HK$100, HK$500, HK$1000
CentralbankHong Kong Monetary Authority
Brugere
Hong Kong

