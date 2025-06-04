HKD - Hongkongsk dollar

I løbet af det 19. århundrede brugte Hong Kong en række udenlandske valutaer såsom indiske rupees, spanske dollars, mexicanske pesos og kinesiske mønter til daglige transaktioner. Som en britisk koloni blev der i 1825 gjort et forsøg på at standardisere valutasystemet ved at introducere sterling mønter. Denne valuta viste sig dog at være upopulær, og udenlandske mønter fortsatte med at cirkulere.

I 1863 begyndte Londons Royal Mint at udstede Hong Kong Dollar mønter. I 1935 var Hong Kong det eneste land tilbage på sølvstandarden. Under den japanske besættelse blev dollaren midlertidigt suspenderet og erstattet af den japanske militær yen. I 1945 blev Hong Kong Dollar genudstedt, knyttet til det britiske pund med en kurs på 16 HKD til 1 GBP. I 1972 blev Hong Kong Dollar genknyttet til US Dollar, med kursen der ændrede sig flere gange i løbet af de næste par årtier. I øjeblikket fungerer HKD på et knyttet valutakursregime.