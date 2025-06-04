TZS - Tanzaniansk shilling
Tanzaniansk shilling er valutaen for Tanzania. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Tanzaniansk shilling vekselkurs er TZS til USD kursen. Valutakoden for Shilling er TZS, og valutasymbolet er TSh. Nedenfor finder du Tanzaniansk shilling kurser og en valutaomregner.
Tanzaniansk shilling statistik
|Navn
|Tanzaniansk shilling
|Symbol
|Shilling
|Underenhed
|1/100 = Cent
|Underenhedssymbol
|Cent
|Top TZS konvertering
|TZS til USD
|Top TZS diagram
|TZS til USD diagram
Tanzaniansk shilling profil
|Mønter
|Ofte brugt: Cent5, Cent10, Cent20, Shilling1, Shilling5, Shilling10, Shilling20, Shilling50, Shilling100, Shilling200
|Sedler
|Ofte brugt: Shilling500, Shilling1000, Shilling2000, Shilling5000, Shilling10000
|Centralbank
|Bank of Tanzania
|Brugere
Tanzania
