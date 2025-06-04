  1. Hjem
TZS - Tanzaniansk shilling

Tanzaniansk shilling er valutaen for Tanzania. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Tanzaniansk shilling vekselkurs er TZS til USD kursen. Valutakoden for Shilling er TZS, og valutasymbolet er TSh. Nedenfor finder du Tanzaniansk shilling kurser og en valutaomregner.

Tanzaniansk shilling statistik

NavnTanzaniansk shilling
SymbolShilling
Underenhed1/100 = Cent
UnderenhedssymbolCent
Top TZS konverteringTZS til USD
Top TZS diagramTZS til USD diagram

Tanzaniansk shilling profil

MønterOfte brugt: Cent5, Cent10, Cent20, Shilling1, Shilling5, Shilling10, Shilling20, Shilling50, Shilling100, Shilling200
SedlerOfte brugt: Shilling500, Shilling1000, Shilling2000, Shilling5000, Shilling10000
CentralbankBank of Tanzania
Brugere
Tanzania

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17725
GBP / EUR1.14653
USD / JPY156.491
GBP / USD1.34975
USD / CHF0.789780
USD / CAD1.36707
EUR / JPY184.228
AUD / USD0.671170

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%