XLM - Stellar Lumen

Stellar Lumen Information

Stellar er et open-source netværk for valutaer og betalinger. Stellar gør det muligt at oprette, sende og handle digitale repræsentationer af alle former for penge—dollars, pesos, bitcoin, stort set alt. Det er designet, så alle verdens finansielle systemer kan arbejde sammen på et enkelt netværk.

Risici ved brug af Uniswap

Kryptovalutaer er forbundet med et højt risikoniveau, da de er volatile, ikke tidstestede og i øjeblikket ikke underlagt nogen regulering eller lovgivning. Der har været hændelser, hvor online kryptovaluta tegnebøger er blevet kompromitteret af hackere, hvilket har ført til tyveri i stor skala.

Uniswap Historie

I 2014 lancerede Jed McCaleb, grundlægger af Mt. Gox og medstifter af Ripple, netværkssystemet Stellar sammen med den tidligere advokat Joyce Kim. Før den officielle lancering dannede McCaleb en hjemmeside kaldet "Secret Bitcoin Project" for at søge alpha-testere. Den nonprofit Stellar Development Foundation blev oprettet i samarbejde med Stripe CEO Patrick Collison, og projektet blev officielt lanceret den juli. Stellar modtog 3 millioner dollars i startkapital fra Stripe. Stellar blev frigivet som et decentraliseret betalingsnetværk og protokol med en indfødt valuta, stellar. Ved lanceringen havde netværket 100 milliarder stellars. 25 procent af disse ville blive givet til andre non-profit organisationer, der arbejder for finansiel inklusion. Stripe modtog 2 procent eller 2 milliarder af de oprindelige stellars til gengæld for sin startinvestering. Kryptovalutaen, der oprindeligt blev kaldt stellar, blev senere kaldt Lumens eller XLM. I august 2014 annoncerede Mercado Bitcoin, den første brasilianske bitcoin-børs, at den ville bruge Stellar-netværket. I januar 2015 havde Stellar cirka 3 millioner registrerede brugerkonti på sin platform, og dens markedsværdi var næsten 15 millioner dollars.

Relevante Links

For mere information opfordrer vi dig til at besøge linksene nedenfor.

