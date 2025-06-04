  1. Hjem
  2. Valutaencyklopædi
  3. XPD

xpd
XPD - Palladiumunce

Palladiumunce er valutaen for Palladium. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Palladiumunce vekselkurs er XPD til USD kursen. Valutakoden for Unces er XPD. Nedenfor finder du Palladiumunce kurser og en valutaomregner.

Vælg en valuta

xpd
XPDPalladiumunce

Palladiumunce statistik

NavnPalladiumunce
SymbolUnce
Underenhed
Underenhedssymbol
Top XPD konverteringXPD til USD
Top XPD diagramXPD til USD diagram

Palladiumunce profil

Brugere
Palladium

Hvorfor er du interesseret i XPD?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på XPD e-mailopdateringerFå XPD kurser på min telefonFå en XPD valutadata-API til min virksomhed

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17755
GBP / EUR1.14614
USD / JPY156.536
GBP / USD1.34964
USD / CHF0.789367
USD / CAD1.36715
EUR / JPY184.329
AUD / USD0.671049

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%