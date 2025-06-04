LTL - Litauisk litas
Litauisk litas er valutaen for Litauen. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Litauisk litas vekselkurs er LTL til USD kursen. Valutakoden for Litai er LTL, og valutasymbolet er Lt. Nedenfor finder du Litauisk litas kurser og en valutaomregner.
Den litauiske Litas blev erstattet af Euroen den 1. januar 2015.
Litauisk litas statistik
|Navn
|Litauisk litas
|Symbol
|Lt
|Underenhed
|1/100 = Centas
|Underenhedssymbol
|ct
|Top LTL konvertering
|LTL til USD
|Top LTL diagram
|LTL til USD diagram
Litauisk litas profil
|Mønter
|Ofte brugt: ct1, ct2, ct5, ct10, ct20, ct50, Lt1, Lt2, Lt5
|Sedler
|Ofte brugt: Lt10, Lt20, Lt50, Lt100, Lt200, Lt500
|Centralbank
|Litauens Centralbank
|Brugere
Litauen
Litauen
