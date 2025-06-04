LTL - Litauisk litas

Litauisk litas er valutaen for Litauen. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Litauisk litas vekselkurs er LTL til USD kursen. Valutakoden for Litai er LTL , og valutasymbolet er Lt. Nedenfor finder du Litauisk litas kurser og en valutaomregner.

Den litauiske Litas blev erstattet af Euroen den 1. januar 2015.