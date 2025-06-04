  1. Hjem
LTL - Litauisk litas

Litauisk litas er valutaen for Litauen. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Litauisk litas vekselkurs er LTL til USD kursen. Valutakoden for Litai er LTL, og valutasymbolet er Lt. Nedenfor finder du Litauisk litas kurser og en valutaomregner.

Den litauiske Litas blev erstattet af Euroen den 1. januar 2015.

Litauisk litas statistik

NavnLitauisk litas
SymbolLt
Underenhed1/100 = Centas
Underenhedssymbolct
Top LTL konverteringLTL til USD
Top LTL diagramLTL til USD diagram

Litauisk litas profil

MønterOfte brugt: ct1, ct2, ct5, ct10, ct20, ct50, Lt1, Lt2, Lt5
SedlerOfte brugt: Lt10, Lt20, Lt50, Lt100, Lt200, Lt500
CentralbankLitauens Centralbank
Brugere
Litauen

