GNF - Guineansk franc

Guineansk franc er valutaen for Guinea. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Guineansk franc vekselkurs er GNF til USD kursen. Valutakoden for Francs er GNF, og valutasymbolet er FG. Nedenfor finder du Guineansk franc kurser og en valutaomregner.

Guineansk franc statistik

NavnGuineansk franc
SymbolFranc
Underenhed1/100 = Centime
UnderenhedssymbolCentime
Top GNF konverteringGNF til USD
Top GNF diagramGNF til USD diagram

Guineansk franc profil

SedlerOfte brugt: Franc100, Franc500, Franc1000, Franc5000, Franc10000
CentralbankCentralbanken for Republikken Guinea
Brugere
Guinea

