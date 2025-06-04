GNF - Guineansk franc
Guineansk franc er valutaen for Guinea. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Guineansk franc vekselkurs er GNF til USD kursen. Valutakoden for Francs er GNF, og valutasymbolet er FG. Nedenfor finder du Guineansk franc kurser og en valutaomregner.
Guineansk franc statistik
|Navn
|Guineansk franc
|Symbol
|Franc
|Underenhed
|1/100 = Centime
|Underenhedssymbol
|Centime
|Top GNF konvertering
|GNF til USD
|Top GNF diagram
|GNF til USD diagram
Guineansk franc profil
|Sedler
|Ofte brugt: Franc100, Franc500, Franc1000, Franc5000, Franc10000
|Centralbank
|Centralbanken for Republikken Guinea
|Brugere
Guinea
Guinea
