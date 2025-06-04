UZS - Usbekisk som
Usbekisk som er valutaen for Usbekistan. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Usbekisk som vekselkurs er UZS til USD kursen. Valutakoden for Sums er UZS, og valutasymbolet er лв. Nedenfor finder du Usbekisk som kurser og en valutaomregner.
Usbekisk som statistik
|Navn
|Usbekisk som
|Symbol
|лв
|Underenhed
|1/100 = Tiyin
|Underenhedssymbol
|Tiyin
|Top UZS konvertering
|UZS til USD
|Top UZS diagram
|UZS til USD diagram
Usbekisk som profil
|Mønter
|Ofte brugt: лв1, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100
|Sedler
|Ofte brugt: лв1, лв3, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100, лв200, лв500, лв1000
|Centralbank
|Centralbanken for Republikken Usbekistan
|Brugere
Usbekistan
Usbekistan
Hvorfor er du interesseret i UZS?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på UZS e-mailopdateringerFå UZS kurser på min telefonFå en UZS valutadata-API til min virksomhed