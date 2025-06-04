  1. Hjem
UZS - Usbekisk som

Usbekisk som er valutaen for Usbekistan. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Usbekisk som vekselkurs er UZS til USD kursen. Valutakoden for Sums er UZS, og valutasymbolet er лв. Nedenfor finder du Usbekisk som kurser og en valutaomregner.

Usbekisk som statistik

NavnUsbekisk som
Symbolлв
Underenhed1/100 = Tiyin
UnderenhedssymbolTiyin
Top UZS konverteringUZS til USD
Top UZS diagramUZS til USD diagram

Usbekisk som profil

MønterOfte brugt: лв1, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100
SedlerOfte brugt: лв1, лв3, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100, лв200, лв500, лв1000
CentralbankCentralbanken for Republikken Usbekistan
Brugere
Usbekistan

