CRC - Costaricansk colón

Costaricansk colón er valutaen for Costa Rica. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Costaricansk colón vekselkurs er CRC til USD kursen. Valutakoden for Colones er CRC , og valutasymbolet er ₡. Nedenfor finder du Costaricansk colón kurser og en valutaomregner.