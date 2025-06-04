CRC - Costaricansk colón
Costaricansk colón er valutaen for Costa Rica. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Costaricansk colón vekselkurs er CRC til USD kursen. Valutakoden for Colones er CRC, og valutasymbolet er ₡. Nedenfor finder du Costaricansk colón kurser og en valutaomregner.
Costaricansk colón statistik
|Navn
|Costaricansk colón
|Symbol
|₡
|Underenhed
|1/100 = Céntimo
|Underenhedssymbol
|Céntimo
|Top CRC konvertering
|CRC til USD
|Top CRC diagram
|CRC til USD diagram
Costaricansk colón profil
|Mønter
|Ofte brugt: ₡1, ₡5, ₡10, ₡20, ₡50, ₡100, ₡500
|Sedler
|Ofte brugt: ₡1000, ₡2000, ₡5000, ₡10000, ₡20000, ₡50000
|Centralbank
|Centralbank i Costa Rica
|Brugere
Costa Rica
Costa Rica
