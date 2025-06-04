  1. Hjem
  2. Valutaencyklopædi
  3. CRC

crc
CRC - Costaricansk colón

Costaricansk colón er valutaen for Costa Rica. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Costaricansk colón vekselkurs er CRC til USD kursen. Valutakoden for Colones er CRC, og valutasymbolet er ₡. Nedenfor finder du Costaricansk colón kurser og en valutaomregner.

Vælg en valuta

crc
CRCCostaricansk colón

Costaricansk colón statistik

NavnCostaricansk colón
Symbol
Underenhed1/100 = Céntimo
UnderenhedssymbolCéntimo
Top CRC konverteringCRC til USD
Top CRC diagramCRC til USD diagram

Costaricansk colón profil

MønterOfte brugt: ₡1, ₡5, ₡10, ₡20, ₡50, ₡100, ₡500
SedlerOfte brugt: ₡1000, ₡2000, ₡5000, ₡10000, ₡20000, ₡50000
CentralbankCentralbank i Costa Rica
Brugere
Costa Rica

Hvorfor er du interesseret i CRC?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på CRC e-mailopdateringerFå CRC kurser på min telefonFå en CRC valutadata-API til min virksomhed

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17716
GBP / EUR1.14637
USD / JPY156.539
GBP / USD1.34946
USD / CHF0.789555
USD / CAD1.36658
EUR / JPY184.272
AUD / USD0.670827

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%