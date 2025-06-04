DOT - Polkadot

Polkadot Information

Parachains er avancerede, næste generations layer-1 blockchains, der overskrider begrænsningerne i ældre netværk. Specialiserede og sammenkoblede, udgør parachains et mangfoldigt økosystem af uafhængige platforme, samfund og økonomier, der forbedrer den måde, vi forbinder online.

Risici ved brug af Polkadot

Kryptovalutaer er forbundet med et højt risikoniveau, da de er volatile, ikke tidstestede og i øjeblikket ikke underlagt nogen regulering eller lovgivning. Der har været hændelser, hvor online kryptovaluta tegnebøger er blevet kompromitteret af hackere, hvilket har ført til tyveri i stor skala.

Polkadot Historie

Genesis-blokken af Polkadot-netværket blev lanceret den 26. maj 2020 som et Proof of Authority (PoA) netværk, med styring kontrolleret af den enkelte Sudo (super-bruger) konto. I løbet af denne tid begyndte validatorer at tilslutte sig netværket og signalere deres hensigt om at deltage i konsensus. Netværket udviklede sig til at blive et Proof of Stake (PoS) netværk den 18. juni 2020. Med kæden sikret af det decentraliserede samfund af validatorer, blev Sudo-modulet fjernet den 20. juli 2020, hvilket overgik styringen af kæden til indehaverne af tokenet (DOT). Dette er det punkt, hvor Polkadot blev decentraliseret.

