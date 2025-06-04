MNT - Mongolsk tugrik
Mongolsk tugrik er valutaen for Mongoliet. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Mongolsk tugrik vekselkurs er MNT til USD kursen. Valutakoden for Tugriks er MNT, og valutasymbolet er ₮. Nedenfor finder du Mongolsk tugrik kurser og en valutaomregner.
Mongolsk tugrik statistik
|Navn
|Mongolsk tugrik
|Symbol
|₮
|Underenhed
|1/100 = Möngö
|Underenhedssymbol
|Möngö
|Top MNT konvertering
|MNT til USD
|Top MNT diagram
|MNT til USD diagram
Mongolsk tugrik profil
|Kælenavne
|Tögrög
|Mønter
|Ofte brugt: ₮20, ₮50, ₮100, ₮200, ₮500
|Sedler
|Ofte brugt: ₮10, ₮20, ₮100, ₮500, ₮1000, ₮5000, ₮10000, ₮20000
|Centralbank
|Bank of Mongolia
|Brugere
Mongoliet
Mongoliet
Hvorfor er du interesseret i MNT?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på MNT e-mailopdateringerFå MNT kurser på min telefonFå en MNT valutadata-API til min virksomhed