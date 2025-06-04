MNT - Mongolsk tugrik

Mongolsk tugrik er valutaen for Mongoliet. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Mongolsk tugrik vekselkurs er MNT til USD kursen. Valutakoden for Tugriks er MNT , og valutasymbolet er ₮. Nedenfor finder du Mongolsk tugrik kurser og en valutaomregner.