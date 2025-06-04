  1. Hjem
MNT - Mongolsk tugrik

Mongolsk tugrik er valutaen for Mongoliet. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Mongolsk tugrik vekselkurs er MNT til USD kursen. Valutakoden for Tugriks er MNT, og valutasymbolet er ₮. Nedenfor finder du Mongolsk tugrik kurser og en valutaomregner.

Mongolsk tugrik statistik

NavnMongolsk tugrik
Symbol
Underenhed1/100 = Möngö
UnderenhedssymbolMöngö
Top MNT konverteringMNT til USD
Top MNT diagramMNT til USD diagram

Mongolsk tugrik profil

KælenavneTögrög
MønterOfte brugt: ₮20, ₮50, ₮100, ₮200, ₮500
SedlerOfte brugt: ₮10, ₮20, ₮100, ₮500, ₮1000, ₮5000, ₮10000, ₮20000
CentralbankBank of Mongolia
Brugere
Mongoliet

