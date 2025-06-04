SLE - Sierra Leonsk leone
Sierra Leonsk leone er valutaen for Sierra Leone. Valutakoden for Leones er SLE. Nedenfor finder du Sierra Leonsk leone kurser og en valutaomregner.
SLE og SLL er lovligt betalingsmiddel indtil marts 2023, i overensstemmelse med ISO 4217 TILLÆG NR. 173, som blev udgivet den 23. september 2022.
Sierra Leonsk leone statistik
|Navn
|Sierra Leonsk leone
|Symbol
|Le
|Underenhed
|1/100 = Cent
|Underenhedssymbol
|c
Sierra Leonsk leone profil
|Mønter
|Ofte brugt: Le10, Le50, Le100, Le500
|Sedler
|Ofte brugt: Le1, Le2, Le5, Le10
|Centralbank
|Bank of Sierra Leone
