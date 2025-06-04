  1. Hjem
SLE - Sierra Leonsk leone

Sierra Leonsk leone er valutaen for Sierra Leone. Valutakoden for Leones er SLE. Nedenfor finder du Sierra Leonsk leone kurser og en valutaomregner.

SLE og SLL er lovligt betalingsmiddel indtil marts 2023, i overensstemmelse med ISO 4217 TILLÆG NR. 173, som blev udgivet den 23. september 2022.

Sierra Leonsk leone statistik

NavnSierra Leonsk leone
SymbolLe
Underenhed1/100 = Cent
Underenhedssymbolc

Sierra Leonsk leone profil

MønterOfte brugt: Le10, Le50, Le100, Le500
SedlerOfte brugt: Le1, Le2, Le5, Le10
CentralbankBank of Sierra Leone

