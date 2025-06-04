JMD - Jamaicansk dollar
Jamaicansk dollar er valutaen for Jamaica. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Jamaicansk dollar vekselkurs er JMD til USD kursen. Valutakoden for Dollars er JMD, og valutasymbolet er J$. Nedenfor finder du Jamaicansk dollar kurser og en valutaomregner.
Jamaicansk dollar statistik
|Navn
|Jamaicansk dollar
|Symbol
|J$
|Underenhed
|1/100 = Cent
|Underenhedssymbol
|c
|Top JMD konvertering
|JMD til USD
|Top JMD diagram
|JMD til USD diagram
Jamaicansk dollar profil
|Mønter
|Ofte brugt: 1c, 10c, 25c, J$1, J$5, J$10, J$20
|Sedler
|Ofte brugt: J$50, J$100, J$500, J$1000, J$5000
|Centralbank
|Bank of Jamaica
|Brugere
Jamaica
Jamaica
Hvorfor er du interesseret i JMD?
