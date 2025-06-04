  1. Hjem
JMD - Jamaicansk dollar

Jamaicansk dollar er valutaen for Jamaica. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Jamaicansk dollar vekselkurs er JMD til USD kursen. Valutakoden for Dollars er JMD, og valutasymbolet er J$. Nedenfor finder du Jamaicansk dollar kurser og en valutaomregner.

Jamaicansk dollar statistik

NavnJamaicansk dollar
SymbolJ$
Underenhed1/100 = Cent
Underenhedssymbolc
Top JMD konverteringJMD til USD
Top JMD diagramJMD til USD diagram

Jamaicansk dollar profil

MønterOfte brugt: 1c, 10c, 25c, J$1, J$5, J$10, J$20
SedlerOfte brugt: J$50, J$100, J$500, J$1000, J$5000
CentralbankBank of Jamaica
Brugere
Jamaica

