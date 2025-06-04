SOS - Somalisk shilling
Somalisk shilling er valutaen for Somalia. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Somalisk shilling vekselkurs er SOS til USD kursen. Valutakoden for Shilling er SOS, og valutasymbolet er S. Nedenfor finder du Somalisk shilling kurser og en valutaomregner.
Somalisk shilling statistik
|Navn
|Somalisk shilling
|Symbol
|S
|Underenhed
|1/100 = Senti
|Underenhedssymbol
|Senti
|Top SOS konvertering
|SOS til USD
|Top SOS diagram
|SOS til USD diagram
Somalisk shilling profil
|Mønter
|Ofte brugt: Senti1, Senti5, Senti10, Senti50, S1, S5, S10, S20, S50, S100
|Sedler
|Ofte brugt: S5, S10, S20, S50, S100
|Centralbank
|Centralbank i Somalia
|Brugere
Somalia
Somalia
