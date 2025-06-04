  1. Hjem
SOS - Somalisk shilling

Somalisk shilling er valutaen for Somalia. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Somalisk shilling vekselkurs er SOS til USD kursen. Valutakoden for Shilling er SOS, og valutasymbolet er S. Nedenfor finder du Somalisk shilling kurser og en valutaomregner.

Somalisk shilling statistik

NavnSomalisk shilling
SymbolS
Underenhed1/100 = Senti
UnderenhedssymbolSenti
Top SOS konverteringSOS til USD
Top SOS diagramSOS til USD diagram

Somalisk shilling profil

MønterOfte brugt: Senti1, Senti5, Senti10, Senti50, S1, S5, S10, S20, S50, S100
SedlerOfte brugt: S5, S10, S20, S50, S100
CentralbankCentralbank i Somalia
Brugere
Somalia

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17733
GBP / EUR1.14654
USD / JPY156.471
GBP / USD1.34985
USD / CHF0.789693
USD / CAD1.36701
EUR / JPY184.218
AUD / USD0.671204

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%