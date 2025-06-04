  1. Hjem
SAR - Saudiarabisk riyal

Saudiarabisk riyal er valutaen for Saudi-Arabien. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Saudiarabisk riyal vekselkurs er SAR til USD kursen. Valutakoden for Riyaler er SAR, og valutasymbolet er ﷼. Nedenfor finder du Saudiarabisk riyal kurser og en valutaomregner.

Før det 20. århundrede cirkulerede udenlandske valutaer som Maria Theresa Thalers og britiske guldsovereigns og dækkede de monetære behov i Arabien, med en vekselkurs på 1 guldsovereign svarende til 5 Theresa Thalers. I begyndelsen af 1900'erne blev Hejaz Riyal udstedt som officiel valuta.

Da Saudi-Arabien blev etableret i 1932, blev den saudiarabiske riyal introduceret. Vekselkursen havde flere korrektioner i sin historie, hvor 1 riyal oprindeligt svarede til 22 qurush-mønter. I 1960 ændrede valutaen sig til 20 qurush-mønter svarende til 1 riyal. I 1952 blev Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) etableret, med forskellige reformer, der blev indført for at etablere et enkelt valutasystem. I 1963 blev valutaen decimaliseret, og en ny underenhed kaldet halala blev introduceret, der delte riyalen op i 100 lige dele.

Saudiarabisk riyal statistik

NavnSaudiarabisk riyal
Symbol
Underenhed1/100 = Halala
UnderenhedssymbolHalala
Top SAR konverteringSAR til USD
Top SAR diagramSAR til USD diagram

Saudiarabisk riyal profil

MønterOfte brugt: Halala5, Halala10, Halala25, Halala50, Halala100
SedlerOfte brugt: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50, ﷼100, ﷼500
CentralbankSaudi Arabian Monetary Agency
Brugere
Saudi-Arabien

