SAR - Saudiarabisk riyal
Saudiarabisk riyal er valutaen for Saudi-Arabien. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Saudiarabisk riyal vekselkurs er SAR til USD kursen. Valutakoden for Riyaler er SAR, og valutasymbolet er ﷼. Nedenfor finder du Saudiarabisk riyal kurser og en valutaomregner.
Før det 20. århundrede cirkulerede udenlandske valutaer som Maria Theresa Thalers og britiske guldsovereigns og dækkede de monetære behov i Arabien, med en vekselkurs på 1 guldsovereign svarende til 5 Theresa Thalers. I begyndelsen af 1900'erne blev Hejaz Riyal udstedt som officiel valuta.
Da Saudi-Arabien blev etableret i 1932, blev den saudiarabiske riyal introduceret. Vekselkursen havde flere korrektioner i sin historie, hvor 1 riyal oprindeligt svarede til 22 qurush-mønter. I 1960 ændrede valutaen sig til 20 qurush-mønter svarende til 1 riyal. I 1952 blev Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) etableret, med forskellige reformer, der blev indført for at etablere et enkelt valutasystem. I 1963 blev valutaen decimaliseret, og en ny underenhed kaldet halala blev introduceret, der delte riyalen op i 100 lige dele.
Saudiarabisk riyal statistik
|Navn
|Saudiarabisk riyal
|Symbol
|﷼
|Underenhed
|1/100 = Halala
|Underenhedssymbol
|Halala
|Top SAR konvertering
|SAR til USD
|Top SAR diagram
|SAR til USD diagram
Saudiarabisk riyal profil
|Mønter
|Ofte brugt: Halala5, Halala10, Halala25, Halala50, Halala100
|Sedler
|Ofte brugt: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50, ﷼100, ﷼500
|Centralbank
|Saudi Arabian Monetary Agency
|Brugere
Saudi-Arabien
Saudi-Arabien
Hvorfor er du interesseret i SAR?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på SAR e-mailopdateringerFå SAR kurser på min telefonFå en SAR valutadata-API til min virksomhed