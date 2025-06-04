SAR - Saudiarabisk riyal

Før det 20. århundrede cirkulerede udenlandske valutaer som Maria Theresa Thalers og britiske guldsovereigns og dækkede de monetære behov i Arabien, med en vekselkurs på 1 guldsovereign svarende til 5 Theresa Thalers. I begyndelsen af 1900'erne blev Hejaz Riyal udstedt som officiel valuta.

Da Saudi-Arabien blev etableret i 1932, blev den saudiarabiske riyal introduceret. Vekselkursen havde flere korrektioner i sin historie, hvor 1 riyal oprindeligt svarede til 22 qurush-mønter. I 1960 ændrede valutaen sig til 20 qurush-mønter svarende til 1 riyal. I 1952 blev Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) etableret, med forskellige reformer, der blev indført for at etablere et enkelt valutasystem. I 1963 blev valutaen decimaliseret, og en ny underenhed kaldet halala blev introduceret, der delte riyalen op i 100 lige dele.