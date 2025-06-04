NOK - Norsk krone
Norsk krone er valutaen for Norge. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Norsk krone vekselkurs er NOK til USD kursen. Valutakoden for Kroner er NOK, og valutasymbolet er kr. Nedenfor finder du Norsk krone kurser og en valutaomregner.
Rigsdaleren blev brugt som den primære valuta i Norge indtil 1816. I denne periode cirkulerede også dansk valuta i Norge, da de to lande var i en politisk union. I 1816 blev Norges Banks moderne centralbank etableret, og den monetære enhed blev ændret til Speciedaler. Valutaen blev devalueret i 1830 og blev derefter bundet til sølv på en fast basis. I 1875 sluttede Norge sig til den Skandinaviske Monetære Union (SMU) og vedtog Kronen som sin officielle valuta. Unionen varede indtil 1914, selvom alle landene beholdt deres respektive valutaer efterfølgende. Den norske Krone bevægede sig på og af en guldstandard og blev også bundet til en række forskellige valutaer til forskellige kurser.
- 1916-1920, 1928-1931: Kronen sættes på en guldstandard
- 1931: Valutaen er fastsat til britiske pund til en kurs på 19,9 Kroner til 1 Pund
- 1939: Den bliver genbundet til US Dollar til en kurs på 4,4 Kroner til 1 Dollar
- 1940: Under tysk besættelse bliver den genbundet til Reichsmark til en kurs på 1 Krone til 0,6 Reichsmark
- 1945: Bundet skifter til Pundet, denne gang til en kurs på 20 Kroner til 1 Pund
- 1949: Kronens bund ændres til US Dollar til en kurs på 7,142 NOK til 1 USD
- 1971: Den norske Krone begynder at flyde frit på markedet
- 1978: NOK bliver derefter knyttet til en kurv af valutaer
- 1992: Valutaen får lov til at flyde frit på markedet
Norsk krone statistik
|Navn
|Norsk krone
|Symbol
|kr
|Underenhed
|1/100 = øre
|Underenhedssymbol
|øre
|Top NOK konvertering
|NOK til USD
|Top NOK diagram
|NOK til USD diagram
Norsk krone profil
|Mønter
|Ofte brugt: kr1, kr5, kr10, kr20
|Sedler
|Ofte brugt: kr50, kr100, kr200, kr500, kr1000
|Centralbank
|Norges Bank
|Brugere
Norge, Bouvetøen, Svalbard, Jan Mayen, Dronning Maud Land, Peter I Ø
