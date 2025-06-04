NOK - Norsk krone

Rigsdaleren blev brugt som den primære valuta i Norge indtil 1816. I denne periode cirkulerede også dansk valuta i Norge, da de to lande var i en politisk union. I 1816 blev Norges Banks moderne centralbank etableret, og den monetære enhed blev ændret til Speciedaler. Valutaen blev devalueret i 1830 og blev derefter bundet til sølv på en fast basis. I 1875 sluttede Norge sig til den Skandinaviske Monetære Union (SMU) og vedtog Kronen som sin officielle valuta. Unionen varede indtil 1914, selvom alle landene beholdt deres respektive valutaer efterfølgende. Den norske Krone bevægede sig på og af en guldstandard og blev også bundet til en række forskellige valutaer til forskellige kurser.

1916-1920, 1928-1931: Kronen sættes på en guldstandard

1931: Valutaen er fastsat til britiske pund til en kurs på 19,9 Kroner til 1 Pund

1939: Den bliver genbundet til US Dollar til en kurs på 4,4 Kroner til 1 Dollar

1940: Under tysk besættelse bliver den genbundet til Reichsmark til en kurs på 1 Krone til 0,6 Reichsmark

1945: Bundet skifter til Pundet, denne gang til en kurs på 20 Kroner til 1 Pund

1949: Kronens bund ændres til US Dollar til en kurs på 7,142 NOK til 1 USD

1971: Den norske Krone begynder at flyde frit på markedet

1978: NOK bliver derefter knyttet til en kurv af valutaer

1992: Valutaen får lov til at flyde frit på markedet