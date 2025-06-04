  1. Hjem
ILS - Israelsk shekel

Israelsk shekel er valutaen for Israel. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Israelsk shekel vekselkurs er ILS til USD kursen. Valutakoden for Nye Shekler er ILS, og valutasymbolet er ₪. Nedenfor finder du Israelsk shekel kurser og en valutaomregner.

Israelsk shekel statistik

NavnIsraelsk shekel
Symbol
Underenhed1/100 = Agorat
UnderenhedssymbolAgorat
Top ILS konverteringILS til USD
Top ILS diagramILS til USD diagram

Israelsk shekel profil

MønterOfte brugt: Agorat10, ₪0.5, ₪2, ₪5, ₪10
SedlerOfte brugt: ₪20, ₪50, ₪100, ₪200
CentralbankBank of Israel
Brugere
Israel, Palæstinensiske områder

