ILS - Israelsk shekel
Israelsk shekel er valutaen for Israel. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Israelsk shekel vekselkurs er ILS til USD kursen. Valutakoden for Nye Shekler er ILS, og valutasymbolet er ₪. Nedenfor finder du Israelsk shekel kurser og en valutaomregner.
Israelsk shekel statistik
|Navn
|Israelsk shekel
|Symbol
|₪
|Underenhed
|1/100 = Agorat
|Underenhedssymbol
|Agorat
|Top ILS konvertering
|ILS til USD
|Top ILS diagram
|ILS til USD diagram
Israelsk shekel profil
|Mønter
|Ofte brugt: Agorat10, ₪0.5, ₪2, ₪5, ₪10
|Sedler
|Ofte brugt: ₪20, ₪50, ₪100, ₪200
|Centralbank
|Bank of Israel
|Brugere
Israel, Palæstinensiske områder
Israel, Palæstinensiske områder
Hvorfor er du interesseret i ILS?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på ILS e-mailopdateringerFå ILS kurser på min telefonFå en ILS valutadata-API til min virksomhed