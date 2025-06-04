AED - Emiratisk dirham
Emiratisk dirham er valutaen for De Forenede Arabiske Emirater. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Emiratisk dirham vekselkurs er AED til USD kursen. Valutakoden for Dirham er AED, og valutasymbolet er د.إ. Nedenfor finder du Emiratisk dirham kurser og en valutaomregner.
I begyndelsen af det 20. århundrede begyndte De Forenede Arabiske Emirater at bruge britiske suveræne guldmønter og Maria Theresa Thalers; andre valutaer, såsom indiske rupee, cirkulerede også inden for landet. I 1959 vedtog de den persiske golf rupee, udstedt af Indiens centralbank, til en værdi svarende til den indiske rupee.
Devalueringen af den indiske rupee i 1966 påvirkede direkte værdien af Gulf Rupee, så UAE reagerede ved at introducere deres egen valuta. De vedtog Saudi Riyal som en interimistisk valuta, og samme år erstattede de den med Qatar og Dubai Riyal til pari. Alle emirater - med undtagelse af Abu Dhabi, som brugte Bahrain Dinar - brugte Qatar og Dubai Riyal indtil 1973, da De Forenede Arabiske Emirater Dirham blev etableret. I 1978 vedtog Dirham en fast vekselkurs til Den Internationale Valutafonds særlige hæveberettigelser. Den blev derefter genknyttet til den amerikanske dollar i 1997 til en kurs på 1 USD til 3.6725 AED.
Emiratisk dirham statistik
|Navn
|Emiratisk dirham
|Symbol
|د.إ
|Underenhed
|1/100 = fils
|Underenhedssymbol
|فلس
|Top AED konvertering
|AED til USD
|Top AED diagram
|AED til USD diagram
Emiratisk dirham profil
|Mønter
|Ofte brugt: فلس50, د.إ1
Sjældent brugt: فلس25
|Sedler
|Ofte brugt: د.إ5, د.إ10, د.إ20, د.إ50, د.إ100, د.إ200, د.إ500
Sjældent brugt: د.إ1000
|Centralbank
|Centralbanken i UAE
|Brugere
De Forenede Arabiske Emirater
