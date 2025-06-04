  1. Hjem
  2. Valutaencyklopædi
  3. HTG

htg
HTG - Haitisk gourde

Haitisk gourde er valutaen for Haiti. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Haitisk gourde vekselkurs er HTG til USD kursen. Valutakoden for Gourdes er HTG, og valutasymbolet er G. Nedenfor finder du Haitisk gourde kurser og en valutaomregner.

Vælg en valuta

htg
HTGHaitisk gourde

Haitisk gourde statistik

NavnHaitisk gourde
SymbolG
Underenhed1/100 = Centime
UnderenhedssymbolCentime
Top HTG konverteringHTG til USD
Top HTG diagramHTG til USD diagram

Haitisk gourde profil

MønterOfte brugt: Centime5, Centime10, Centime20, Centime50, G1, G5
SedlerOfte brugt: G10, G25, G50, G100, G250, G500, G1000
CentralbankRepublikken Haitis bank
Brugere
Haiti

Hvorfor er du interesseret i HTG?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på HTG e-mailopdateringerFå HTG kurser på min telefonFå en HTG valutadata-API til min virksomhed

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17647
GBP / EUR1.14611
USD / JPY156.636
GBP / USD1.34837
USD / CHF0.790217
USD / CAD1.36696
EUR / JPY184.277
AUD / USD0.670654

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%