HTG - Haitisk gourde

Haitisk gourde er valutaen for Haiti. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Haitisk gourde vekselkurs er HTG til USD kursen. Valutakoden for Gourdes er HTG , og valutasymbolet er G. Nedenfor finder du Haitisk gourde kurser og en valutaomregner.