HTG - Haitisk gourde
Haitisk gourde er valutaen for Haiti. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Haitisk gourde vekselkurs er HTG til USD kursen. Valutakoden for Gourdes er HTG, og valutasymbolet er G. Nedenfor finder du Haitisk gourde kurser og en valutaomregner.
Haitisk gourde statistik
|Navn
|Haitisk gourde
|Symbol
|G
|Underenhed
|1/100 = Centime
|Underenhedssymbol
|Centime
|Top HTG konvertering
|HTG til USD
|Top HTG diagram
|HTG til USD diagram
Haitisk gourde profil
|Mønter
|Ofte brugt: Centime5, Centime10, Centime20, Centime50, G1, G5
|Sedler
|Ofte brugt: G10, G25, G50, G100, G250, G500, G1000
|Centralbank
|Republikken Haitis bank
|Brugere
Haiti
Haiti
Hvorfor er du interesseret i HTG?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på HTG e-mailopdateringerFå HTG kurser på min telefonFå en HTG valutadata-API til min virksomhed