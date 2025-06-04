  1. Hjem
CLP - Chilensk peso

Chilensk peso er valutaen for Chile. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Chilensk peso vekselkurs er CLP til USD kursen. Valutakoden for Pesos er CLP, og valutasymbolet er $. Nedenfor finder du Chilensk peso kurser og en valutaomregner.

Chilensk peso statistik

NavnChilensk peso
Symbol$
Underenhed1/100 = Centavo
UnderenhedssymbolCentavo
Top CLP konverteringCLP til USD
Top CLP diagramCLP til USD diagram

Chilensk peso profil

MønterOfte brugt: $1, $5, $10, $50, $100, $500
SedlerOfte brugt: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000
CentralbankBanco Central De Chile
Brugere
Chile

