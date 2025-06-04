CLP - Chilensk peso
Chilensk peso er valutaen for Chile. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Chilensk peso vekselkurs er CLP til USD kursen. Valutakoden for Pesos er CLP, og valutasymbolet er $. Nedenfor finder du Chilensk peso kurser og en valutaomregner.
Chilensk peso statistik
|Navn
|Chilensk peso
|Symbol
|$
|Underenhed
|1/100 = Centavo
|Underenhedssymbol
|Centavo
|Top CLP konvertering
|CLP til USD
|Top CLP diagram
|CLP til USD diagram
Chilensk peso profil
|Mønter
|Ofte brugt: $1, $5, $10, $50, $100, $500
|Sedler
|Ofte brugt: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000
|Centralbank
|Banco Central De Chile
|Brugere
Chile
Hvorfor er du interesseret i CLP?
