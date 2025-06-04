FKP - Falklandsøernes pund
Falklandsøernes pund er valutaen for Falklandsøerne (Malvinas). Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Falklandsøernes pund vekselkurs er FKP til USD kursen. Valutakoden for Pund er FKP, og valutasymbolet er £. Nedenfor finder du Falklandsøernes pund kurser og en valutaomregner.
Falklandsøernes pund statistik
|Navn
|Falklandsøernes pund
|Symbol
|£
|Underenhed
|1/100 = Pence
|Underenhedssymbol
|p
|Top FKP konvertering
|FKP til USD
|Top FKP diagram
|FKP til USD diagram
Falklandsøernes pund profil
|Mønter
|Ofte brugt: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
|Sedler
|Ofte brugt: £5, £10, £20, £50
|Brugere
Falklandsøerne (Malvinas)
Hvorfor er du interesseret i FKP?
