FKP - Falklandsøernes pund

Falklandsøernes pund er valutaen for Falklandsøerne (Malvinas). Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Falklandsøernes pund vekselkurs er FKP til USD kursen. Valutakoden for Pund er FKP , og valutasymbolet er £. Nedenfor finder du Falklandsøernes pund kurser og en valutaomregner.