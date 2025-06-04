  1. Hjem
  2. Valutaencyklopædi
  3. FKP

fkp
FKP - Falklandsøernes pund

Falklandsøernes pund er valutaen for Falklandsøerne (Malvinas). Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Falklandsøernes pund vekselkurs er FKP til USD kursen. Valutakoden for Pund er FKP, og valutasymbolet er £. Nedenfor finder du Falklandsøernes pund kurser og en valutaomregner.

Vælg en valuta

fkp
FKPFalklandsøernes pund

Falklandsøernes pund statistik

NavnFalklandsøernes pund
Symbol£
Underenhed1/100 = Pence
Underenhedssymbolp
Top FKP konverteringFKP til USD
Top FKP diagramFKP til USD diagram

Falklandsøernes pund profil

MønterOfte brugt: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
SedlerOfte brugt: £5, £10, £20, £50
Brugere
Falklandsøerne (Malvinas)

Hvorfor er du interesseret i FKP?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på FKP e-mailopdateringerFå FKP kurser på min telefonFå en FKP valutadata-API til min virksomhed

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17644
GBP / EUR1.14637
USD / JPY156.632
GBP / USD1.34864
USD / CHF0.790111
USD / CAD1.36694
EUR / JPY184.268
AUD / USD0.670778

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%