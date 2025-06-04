  1. Hjem
UYU - Uruguayansk peso

Uruguayansk peso er valutaen for Uruguay. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Uruguayansk peso vekselkurs er UYU til USD kursen. Valutakoden for Pesos er UYU, og valutasymbolet er $U. Nedenfor finder du Uruguayansk peso kurser og en valutaomregner.

Uruguayansk peso statistik

NavnUruguayansk peso
Symbol$U
Underenhed1/100 = Centésimo
UnderenhedssymbolCentésimo
Top UYU konverteringUYU til USD
Top UYU diagramUYU til USD diagram

Uruguayansk peso profil

MønterOfte brugt: $U1, $U2, $U5, $U10
SedlerOfte brugt: $U20, $U50, $U100, $U200, $U500, $U1000, $U2000
CentralbankCentralbanken i Uruguay
Brugere
Uruguay

