UYU - Uruguayansk peso
Uruguayansk peso er valutaen for Uruguay. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Uruguayansk peso vekselkurs er UYU til USD kursen. Valutakoden for Pesos er UYU, og valutasymbolet er $U. Nedenfor finder du Uruguayansk peso kurser og en valutaomregner.
Uruguayansk peso statistik
|Navn
|Uruguayansk peso
|Symbol
|$U
|Underenhed
|1/100 = Centésimo
|Underenhedssymbol
|Centésimo
|Top UYU konvertering
|UYU til USD
|Top UYU diagram
|UYU til USD diagram
Uruguayansk peso profil
|Mønter
|Ofte brugt: $U1, $U2, $U5, $U10
|Sedler
|Ofte brugt: $U20, $U50, $U100, $U200, $U500, $U1000, $U2000
|Centralbank
|Centralbanken i Uruguay
|Brugere
Uruguay
Uruguay
