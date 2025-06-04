  1. Hjem
NPR - Nepalesisk rupee

Nepalesisk rupee er valutaen for Nepal. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Nepalesisk rupee vekselkurs er NPR til USD kursen. Valutakoden for Rupiah er NPR, og valutasymbolet er ₨. Nedenfor finder du Nepalesisk rupee kurser og en valutaomregner.

Nepalesisk rupee statistik

NavnNepalesisk rupee
Symbol
Underenhed1/100 = Paisa
UnderenhedssymbolPaisa
Top NPR konverteringNPR til USD
Top NPR diagramNPR til USD diagram

Nepalesisk rupee profil

MønterOfte brugt: Paisa1, Paisa5, Paisa10, Paisa25, Paisa50, ₨1, ₨2, ₨5, ₨10
SedlerOfte brugt: ₨5, ₨10, ₨25, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000
Sjældent brugt: ₨1, ₨2
CentralbankNepal Rastra bank
Brugere
Nepal, Indien (uofficielt nær Indien-Nepal grænsen)

