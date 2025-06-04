NPR - Nepalesisk rupee
Nepalesisk rupee er valutaen for Nepal. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Nepalesisk rupee vekselkurs er NPR til USD kursen. Valutakoden for Rupiah er NPR, og valutasymbolet er ₨. Nedenfor finder du Nepalesisk rupee kurser og en valutaomregner.
Nepalesisk rupee statistik
|Navn
|Nepalesisk rupee
|Symbol
|₨
|Underenhed
|1/100 = Paisa
|Underenhedssymbol
|Paisa
|Top NPR konvertering
|NPR til USD
|Top NPR diagram
|NPR til USD diagram
Nepalesisk rupee profil
|Mønter
|Ofte brugt: Paisa1, Paisa5, Paisa10, Paisa25, Paisa50, ₨1, ₨2, ₨5, ₨10
|Sedler
|Ofte brugt: ₨5, ₨10, ₨25, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000
Sjældent brugt: ₨1, ₨2
|Centralbank
|Nepal Rastra bank
|Brugere
Nepal, Indien (uofficielt nær Indien-Nepal grænsen)
