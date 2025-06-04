KWD - Kuwaitisk dinar

Kuwaits centralbank kaldes Central Bank of Kuwait. Fra marts 2013 er den kuwaitiske Dinar den højst værdiansatte valuta i verden.

I 1959 blev den persiske Gulf Rupee (XPGR) udstedt af Reserve Bank of India til brug i gulf lande, herunder Kuwait. Indtil da cirkulerede indiske Rupee sammen med en række forskellige udenlandske mønter. Efter at have opnået uafhængighed blev den kuwaitiske Dinar introduceret i 1961 med en kurs på 13,33 IND til 1 KWD. Central Bank of Kuwait blev etableret i 1969 for at administrere statens valutasystem. I 1975 blev Dinar bundet til en vægtet valuta kurv. Da Irak invaderede Kuwait i 1990, blev den irakiske Dinar brugt i en kort periode, og den kuwaitiske Dinar faldt i værdi. Da valutaen blev genindført i begyndelsen af 1991, vendte dens værdi tilbage til præ-invasionskursen, og nye sedler blev udstedt. Fra 2003 til 2007 blev Dinar bundet til US Dollar.