KWD - Kuwaitisk dinar
Kuwaitisk dinar er valutaen for Kuwait. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Kuwaitisk dinar vekselkurs er KWD til USD kursen. Valutakoden for Dinarer er KWD, og valutasymbolet er KD. Nedenfor finder du Kuwaitisk dinar kurser og en valutaomregner.
Kuwaits centralbank kaldes Central Bank of Kuwait. Fra marts 2013 er den kuwaitiske Dinar den højst værdiansatte valuta i verden.
I 1959 blev den persiske Gulf Rupee (XPGR) udstedt af Reserve Bank of India til brug i gulf lande, herunder Kuwait. Indtil da cirkulerede indiske Rupee sammen med en række forskellige udenlandske mønter. Efter at have opnået uafhængighed blev den kuwaitiske Dinar introduceret i 1961 med en kurs på 13,33 IND til 1 KWD. Central Bank of Kuwait blev etableret i 1969 for at administrere statens valutasystem. I 1975 blev Dinar bundet til en vægtet valuta kurv. Da Irak invaderede Kuwait i 1990, blev den irakiske Dinar brugt i en kort periode, og den kuwaitiske Dinar faldt i værdi. Da valutaen blev genindført i begyndelsen af 1991, vendte dens værdi tilbage til præ-invasionskursen, og nye sedler blev udstedt. Fra 2003 til 2007 blev Dinar bundet til US Dollar.
Kuwaitisk dinar statistik
|Navn
|Kuwaitisk dinar
|Symbol
|ك
|Underenhed
|1/1000 = Fils
|Underenhedssymbol
|Fils
|Top KWD konvertering
|KWD til USD
|Top KWD diagram
|KWD til USD diagram
Kuwaitisk dinar profil
|Mønter
|Ofte brugt: Fils5, Fils10, Fils20, Fils50, Fils100
|Sedler
|Ofte brugt: Fils250, Fils500, ك1, ك5, ك10, ك20
|Brugere
Kuwait
Kuwait
