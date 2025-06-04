ALL - Albansk lek
Albansk lek er valutaen for Albanien. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Albansk lek vekselkurs er ALL til USD kursen. Valutakoden for Leke er ALL, og valutasymbolet er L. Nedenfor finder du Albansk lek kurser og en valutaomregner.
Albansk lek statistik
|Navn
|Albansk lek
|Symbol
|Lek
|Underenhed
|1/100 = Qindarkë
|Underenhedssymbol
|Qindarkë
|Top ALL konvertering
|ALL til USD
|Top ALL diagram
|ALL til USD diagram
Albansk lek profil
|Mønter
|Ofte brugt: Lek1, Lek5, Lek10, Lek20, Lek50, Lek100
|Sedler
|Ofte brugt: Lek200, Lek500, Lek1000, Lek2000, Lek5000
|Centralbank
|Bank of Albania
|Brugere
Albanien
Albanien
