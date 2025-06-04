  1. Hjem
  2. Valutaencyklopædi
  3. ALL

all
ALL - Albansk lek

Albansk lek er valutaen for Albanien. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Albansk lek vekselkurs er ALL til USD kursen. Valutakoden for Leke er ALL, og valutasymbolet er L. Nedenfor finder du Albansk lek kurser og en valutaomregner.

Vælg en valuta

all
ALLAlbansk lek

Albansk lek statistik

NavnAlbansk lek
SymbolLek
Underenhed1/100 = Qindarkë
UnderenhedssymbolQindarkë
Top ALL konverteringALL til USD
Top ALL diagramALL til USD diagram

Albansk lek profil

MønterOfte brugt: Lek1, Lek5, Lek10, Lek20, Lek50, Lek100
SedlerOfte brugt: Lek200, Lek500, Lek1000, Lek2000, Lek5000
CentralbankBank of Albania
Brugere
Albanien

Hvorfor er du interesseret i ALL?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på ALL e-mailopdateringerFå ALL kurser på min telefonFå en ALL valutadata-API til min virksomhed

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17846
GBP / EUR1.14648
USD / JPY156.438
GBP / USD1.35108
USD / CHF0.788421
USD / CAD1.36545
EUR / JPY184.356
AUD / USD0.671904

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%