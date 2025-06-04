UAH - Ukrainsk hryvnia
Ukrainsk hryvnia er valutaen for Ukraine. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Ukrainsk hryvnia vekselkurs er UAH til USD kursen. Valutakoden for Hryvni er UAH, og valutasymbolet er ₴. Nedenfor finder du Ukrainsk hryvnia kurser og en valutaomregner.
Ukrainsk hryvnia statistik
|Navn
|Ukrainsk hryvnia
|Symbol
|₴
|Underenhed
|1/100 = Kopiyka
|Underenhedssymbol
|Kopiyka
|Top UAH konvertering
|UAH til USD
|Top UAH diagram
|UAH til USD diagram
Ukrainsk hryvnia profil
|Mønter
|Ofte brugt: Kopiyka1, Kopiyka2, Kopiyka5, Kopiyka10, Kopiyka25, Kopiyka50, ₴1
|Sedler
|Ofte brugt: ₴1, ₴2, ₴5, ₴10, ₴20, ₴50, ₴100, ₴200, ₴500
|Centralbank
|Nationalbanken for Ukraine
|Brugere
Ukraine
Ukraine
Hvorfor er du interesseret i UAH?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på UAH e-mailopdateringerFå UAH kurser på min telefonFå en UAH valutadata-API til min virksomhed