UAH - Ukrainsk hryvnia

Ukrainsk hryvnia er valutaen for Ukraine. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Ukrainsk hryvnia vekselkurs er UAH til USD kursen. Valutakoden for Hryvni er UAH, og valutasymbolet er ₴. Nedenfor finder du Ukrainsk hryvnia kurser og en valutaomregner.

UAHUkrainsk hryvnia

Ukrainsk hryvnia statistik

NavnUkrainsk hryvnia
Symbol
Underenhed1/100 = Kopiyka
UnderenhedssymbolKopiyka
Top UAH konverteringUAH til USD
Top UAH diagramUAH til USD diagram

Ukrainsk hryvnia profil

MønterOfte brugt: Kopiyka1, Kopiyka2, Kopiyka5, Kopiyka10, Kopiyka25, Kopiyka50, ₴1
SedlerOfte brugt: ₴1, ₴2, ₴5, ₴10, ₴20, ₴50, ₴100, ₴200, ₴500
CentralbankNationalbanken for Ukraine
Brugere
Ukraine

