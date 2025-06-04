UAH - Ukrainsk hryvnia

Ukrainsk hryvnia er valutaen for Ukraine. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Ukrainsk hryvnia vekselkurs er UAH til USD kursen. Valutakoden for Hryvni er UAH , og valutasymbolet er ₴. Nedenfor finder du Ukrainsk hryvnia kurser og en valutaomregner.