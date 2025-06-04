  1. Hjem
TWD - Ny taiwansk dollar

Ny taiwansk dollar er valutaen for Taiwan. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Ny taiwansk dollar vekselkurs er TWD til USD kursen. Valutakoden for Nye Dollars er TWD, og valutasymbolet er NT$. Nedenfor finder du Ny taiwansk dollar kurser og en valutaomregner.

Under japansk styre blev den taiwanske yen introduceret som valuta i Taiwan i 1895. Den blev cirkuleret sammen med den japanske yen, hvor de to valutaer havde samme værdi indtil det japanske imperium faldt i 1945. Et år senere, under Republikken Kinas regering, erstattede Taiwan Dollar (kendt som TWN) yen til par. En ny Taiwan Dollar blev introduceret i 1949 i et forsøg på at modvirke hyperinflationen. Den 'gamle' Taiwan Dollar blev devalueret til en ekstrem vekselkurs på 4000 til 1 TWD. I 2000 blev den nye Taiwan Dollar den officielle valuta i Republikken Kina.

Ny taiwansk dollar statistik

NavnNy taiwansk dollar
SymbolNT$
Underenhed1/10 = Jiao
Underenhedssymbol
Top TWD konverteringTWD til USD
Top TWD diagramTWD til USD diagram

Ny taiwansk dollar profil

Kælenavnekuài, máo, Taibi
MønterOfte brugt: NT$1, NT$5, NT$10, NT$50
Sjældent brugt: NT$20
SedlerOfte brugt: NT$100, NT$500, NT$1000
Sjældent brugt: NT$200, NT$2000
CentralbankCentralbanken for Republikken Kina (Taiwan)
Brugere
Taiwan

