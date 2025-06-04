TWD - Ny taiwansk dollar
Ny taiwansk dollar er valutaen for Taiwan. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Ny taiwansk dollar vekselkurs er TWD til USD kursen. Valutakoden for Nye Dollars er TWD, og valutasymbolet er NT$. Nedenfor finder du Ny taiwansk dollar kurser og en valutaomregner.
Under japansk styre blev den taiwanske yen introduceret som valuta i Taiwan i 1895. Den blev cirkuleret sammen med den japanske yen, hvor de to valutaer havde samme værdi indtil det japanske imperium faldt i 1945. Et år senere, under Republikken Kinas regering, erstattede Taiwan Dollar (kendt som TWN) yen til par. En ny Taiwan Dollar blev introduceret i 1949 i et forsøg på at modvirke hyperinflationen. Den 'gamle' Taiwan Dollar blev devalueret til en ekstrem vekselkurs på 4000 til 1 TWD. I 2000 blev den nye Taiwan Dollar den officielle valuta i Republikken Kina.
Ny taiwansk dollar statistik
|Navn
|Ny taiwansk dollar
|Symbol
|NT$
|Underenhed
|1/10 = Jiao
|Underenhedssymbol
|角
|Top TWD konvertering
|TWD til USD
|Top TWD diagram
|TWD til USD diagram
Ny taiwansk dollar profil
|Kælenavne
|kuài, máo, Taibi
|Mønter
|Ofte brugt: NT$1, NT$5, NT$10, NT$50
Sjældent brugt: NT$20
|Sedler
|Ofte brugt: NT$100, NT$500, NT$1000
Sjældent brugt: NT$200, NT$2000
|Centralbank
|Centralbanken for Republikken Kina (Taiwan)
|Brugere
Taiwan
Taiwan
Hvorfor er du interesseret i TWD?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på TWD e-mailopdateringerFå TWD kurser på min telefonFå en TWD valutadata-API til min virksomhed