TWD - Ny taiwansk dollar

Under japansk styre blev den taiwanske yen introduceret som valuta i Taiwan i 1895. Den blev cirkuleret sammen med den japanske yen, hvor de to valutaer havde samme værdi indtil det japanske imperium faldt i 1945. Et år senere, under Republikken Kinas regering, erstattede Taiwan Dollar (kendt som TWN) yen til par. En ny Taiwan Dollar blev introduceret i 1949 i et forsøg på at modvirke hyperinflationen. Den 'gamle' Taiwan Dollar blev devalueret til en ekstrem vekselkurs på 4000 til 1 TWD. I 2000 blev den nye Taiwan Dollar den officielle valuta i Republikken Kina.