GEL - Georgisk lari

Georgisk lari er valutaen for Georgien. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Georgisk lari vekselkurs er GEL til USD kursen. Valutakoden for Lari er GEL, og valutasymbolet er ₾. Nedenfor finder du Georgisk lari kurser og en valutaomregner.

Georgisk lari statistik

NavnGeorgisk lari
SymbolLari
Underenhed1/100 = Tetri
UnderenhedssymbolTetri
Top GEL konverteringGEL til USD
Top GEL diagramGEL til USD diagram

Georgisk lari profil

MønterOfte brugt: Tetri1, Tetri2, Tetri5, Tetri10, Tetri20, Tetri50, Lari1, Lari2
SedlerOfte brugt: Lari1, Lari2, Lari5, Lari10, Lari20, Lari50, Lari100, Lari200
CentralbankNationalbanken i Georgien
Brugere
Georgien

