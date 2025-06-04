GEL - Georgisk lari
Georgisk lari er valutaen for Georgien. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Georgisk lari vekselkurs er GEL til USD kursen. Valutakoden for Lari er GEL, og valutasymbolet er ₾. Nedenfor finder du Georgisk lari kurser og en valutaomregner.
Georgisk lari statistik
|Navn
|Georgisk lari
|Symbol
|Lari
|Underenhed
|1/100 = Tetri
|Underenhedssymbol
|Tetri
|Top GEL konvertering
|GEL til USD
|Top GEL diagram
|GEL til USD diagram
Georgisk lari profil
|Mønter
|Ofte brugt: Tetri1, Tetri2, Tetri5, Tetri10, Tetri20, Tetri50, Lari1, Lari2
|Sedler
|Ofte brugt: Lari1, Lari2, Lari5, Lari10, Lari20, Lari50, Lari100, Lari200
|Centralbank
|Nationalbanken i Georgien
|Brugere
Georgien
Georgien
Hvorfor er du interesseret i GEL?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på GEL e-mailopdateringerFå GEL kurser på min telefonFå en GEL valutadata-API til min virksomhed