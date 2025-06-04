  1. Hjem
XAG - Sølvunce

Sølvunce er valutaen for Sølv. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Sølvunce vekselkurs er XAG til USD kursen. Valutakoden for Unces er XAG. Nedenfor finder du Sølvunce kurser og en valutaomregner.

Sølvunce statistik

NavnSølvunce
SymbolUnce
Underenhed
Underenhedssymbol
Top XAG konverteringXAG til USD
Top XAG diagramXAG til USD diagram

Sølvunce profil

Brugere
Sølv

