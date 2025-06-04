  1. Hjem
huf
HUF - Ungarsk forint

Ungarsk forint er valutaen for Ungarn. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Ungarsk forint vekselkurs er HUF til USD kursen. Valutakoden for Forinter er HUF, og valutasymbolet er Ft. Nedenfor finder du Ungarsk forint kurser og en valutaomregner.

Ungarsk forint statistik

NavnUngarsk forint
SymbolFt
Underenhed1/100 = filler
Underenhedssymbolfiller
Top HUF konverteringHUF til USD
Top HUF diagramHUF til USD diagram

Ungarsk forint profil

MønterOfte brugt: Ft5, Ft10, Ft20, Ft50, Ft100, Ft200
SedlerOfte brugt: Ft500, Ft1000, Ft2000, Ft5000, Ft10000, Ft20000
CentralbankDen ungarske nationalbank
Brugere
Ungarn

