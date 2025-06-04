HUF - Ungarsk forint
Ungarsk forint er valutaen for Ungarn. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Ungarsk forint vekselkurs er HUF til USD kursen. Valutakoden for Forinter er HUF, og valutasymbolet er Ft. Nedenfor finder du Ungarsk forint kurser og en valutaomregner.
Ungarsk forint statistik
|Navn
|Ungarsk forint
|Symbol
|Ft
|Underenhed
|1/100 = filler
|Underenhedssymbol
|filler
|Top HUF konvertering
|HUF til USD
|Top HUF diagram
|HUF til USD diagram
Ungarsk forint profil
|Mønter
|Ofte brugt: Ft5, Ft10, Ft20, Ft50, Ft100, Ft200
|Sedler
|Ofte brugt: Ft500, Ft1000, Ft2000, Ft5000, Ft10000, Ft20000
|Centralbank
|Den ungarske nationalbank
|Brugere
Ungarn
Ungarn
Hvorfor er du interesseret i HUF?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på HUF e-mailopdateringerFå HUF kurser på min telefonFå en HUF valutadata-API til min virksomhed