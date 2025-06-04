HUF - Ungarsk forint

Ungarsk forint er valutaen for Ungarn. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Ungarsk forint vekselkurs er HUF til USD kursen. Valutakoden for Forinter er HUF , og valutasymbolet er Ft. Nedenfor finder du Ungarsk forint kurser og en valutaomregner.