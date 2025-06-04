  1. Hjem
NIO - Nicaraguansk córdoba

Nicaraguansk córdoba er valutaen for Nicaragua. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Nicaraguansk córdoba vekselkurs er NIO til USD kursen. Valutakoden for Cordobas er NIO, og valutasymbolet er C$. Nedenfor finder du Nicaraguansk córdoba kurser og en valutaomregner.

Nicaraguansk córdoba statistik

NavnNicaraguansk córdoba
SymbolC$
Underenhed1/100 = Centavos
UnderenhedssymbolCentavos
Top NIO konverteringNIO til USD
Top NIO diagramNIO til USD diagram

Nicaraguansk córdoba profil

MønterOfte brugt: Centavos5, Centavos10, Centavos25, Centavos50, C$1, C$5, C$10
SedlerOfte brugt: C$10, C$20, C$50, C$100, C$200, C$500
CentralbankCentralbanken i Nicaragua
Brugere
Nicaragua

