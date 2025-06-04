NIO - Nicaraguansk córdoba
Nicaraguansk córdoba er valutaen for Nicaragua. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Nicaraguansk córdoba vekselkurs er NIO til USD kursen. Valutakoden for Cordobas er NIO, og valutasymbolet er C$. Nedenfor finder du Nicaraguansk córdoba kurser og en valutaomregner.
Nicaraguansk córdoba statistik
|Navn
|Nicaraguansk córdoba
|Symbol
|C$
|Underenhed
|1/100 = Centavos
|Underenhedssymbol
|Centavos
|Top NIO konvertering
|NIO til USD
|Top NIO diagram
|NIO til USD diagram
Nicaraguansk córdoba profil
|Mønter
|Ofte brugt: Centavos5, Centavos10, Centavos25, Centavos50, C$1, C$5, C$10
|Sedler
|Ofte brugt: C$10, C$20, C$50, C$100, C$200, C$500
|Centralbank
|Centralbanken i Nicaragua
|Brugere
Nicaragua
Nicaragua
